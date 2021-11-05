رئيس هيئة الكتاب بالشارقة: معرضنا الأكبر في العالم ويضم 15 مليون نسخة

قال رئيس هيئة الكتاب بالشارقة، أحمد بن ركاض العامري، إن الدورة الأربعين من معرض الكتاب بالشارقة هي دورة استثنائية بكل المعايير بسبب ما تقدمه من مضمون ونتائج، إذ أن المعرض في هذه النسخة أصبح الأكبر من نوعه على مستوى العالم في حجم بيع وشراء حقوق النشر، وهو المعيار الذي يقاس عليه معارض الكتب العالمية.

وأضاف «العامري»، خلال استضافته في حلقة خاصة من معرض الشارقة ببرنامج «في المساء مع قصواء»، الذي تقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، المذاع على فضائية «CBC»، أن المعرض به أكثر من 560 ناشرا ووكيل أدبي يشاركون في المعرض لبيع وشراء الحقوق، كما أنه شهد بيع آلاف الكتب وترجمت من خلال المعرض، الأمر الذي يعتبر تصدير للثقافة العربية لمختلف أنحاء العالم، «هنا أكثر من 15 مليون نسخة كتاب، و1.3 مليون عنوان، و110 ألف عنوان جديد موجود في المعرض».

وتابع رئيس هيئة الكتاب بالشارقة، أن المعرض يشارك فيه 83 دولة وألف فعالية ثقافية متنوعه، حتى بات المعرض احتفالا حقيقيا بالكلمة والثقافة والفكر والأدب والعلوم ومختلف الفنون الثقافية الموجودة، وبه مختلف جنسيات العالم العربي متواجده تحت سقف المعرض، «هو نجاح فكري ثقافي مميز ونجاح للأداب والثقافة والعلوم».

وأكد أحمد بن ركاض، أن الإمارات تربطها علاقات وثيقة مع المملكة الإسبانية وتمتد جذورها إلى مئات السنوات، كما وتحتوى اللغة الأسبانية على أكثر من 30% منها من مفردات اللغة العربية فهو دليل على عمق الثقافة العربية وقوتها وتجذرها، مضيفا: «نحن نتحدث عن ثقافة الأندلس والأدب والفكر والعلوم والثقافة والإبداع الفكري ومزيج يربطنا بهم، حتى أشكالنا تتشابه معهم».

