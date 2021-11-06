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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

موسكو: رفض مشروع قرار روسي في الأمم المتحدة عن "الأسلحة الكيميائية" بضغوط أمريكية

روسيا وامريكا
روسيا وامريكا

حمّل نائب ممثل روسيا الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف، أندريه بيلوسوف، الولايات المتحدة الأمريكية مسؤولية رفض مشروع قرار بلاده بشأن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في هيئة الأمم المتحدة.


وقال بيلوسوف - في تصريح اليوم /السبت/، بحسب وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية - إن "أكثر من ثلث الدول الأعضاء في الأمم المتحدة اختارت إما الامتناع عن التصويت أو تجنب التصويت تماما"، مشيرا إلى أن السبب الرئيس في هذا الأمر يعود إلى الضغط الأمريكي. 


وأضاف أن "الولايات المتحدة مارست الضغوط على ممثلي عدد من الدول في الأمم المتحدة لمنع تقديم مشروع القرار الروسي بشأن أنشطة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى الجمعية العامة". 


وتابع بيلوسوف: "للأسف، لم ينل مشروع القرار الروسي بشأن آليات الأمين العام للأمم المتحدة للتحقيق في حالات الاستخدام المحتمل للأسلحة الكيماوية والبيولوجية على الموافقة"، مؤكدا أن بعض الدول ومن بينها الولايات المتحدة مارست ضغوطا كبيرة على الدول النامية لمنع اعتماد المشروع.

موسكو مشروع قرار روسي الأمم المتحدة عن الأسلحة الكيميائية

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