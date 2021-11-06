وزيرة الثقافة تبحث مع رئيس الشارقة للكتاب المشاريع المستقبلية

استقبل سعادة أحمد بن ركاض العامري، رئيس هيئة الشارقة للكتاب، خلال فعاليات الدورة الـ 40 من معرض الشارقة الدولي للكتاب، وزيرة الثقافة المصرية، معالي الدكتورة إيناس عبد الدايم، وبحثا عدداً من الخطط لمشاريع ثقافية مستقبلية تتضمن تنظيم وإطلاق مبادرات إبداعية بتعاون مشترك بين الشارقة والقاهرة.

وناقش الجانبان الفرص الممكنة لتعزيز مجالات التواصل والعمل المشترك بين هيئة الشارقة للكتاب ووزارة الثقافة المصرية على مستوى تنظيم الفعاليات الدولية، وتعزيز دور المكتبات داخل منظومة بناء مجتمعات المعرفة، بالإضافة إلى ما يمكن أن تتيحه المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر من تسهيلات وخدمات تخدم الناشرين المصريين.

وقال سعادة أحمد العامري: "تمثل مصر بثقلها الثقافي الكبير، التاريخي والمعاصر مركزاً للحراك الثقافي العربي كاملاً، ويجسد تعاون هيئة الشارقة للكتاب مع وزارة الثقافة المصرية، رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في تعزيز التواصل البناء والمثمر مع المشهد الثقافي المصري، لما لذلك من انعكاس على التجربة الثقافية العربية وحضورها على مستوى العالم".

وأضاف العامري: " تربطنا في الشارقة علاقات ثقافية كبيرة وعميقة مع القاهرة، ومما لا شك فيه أن التعاون في عدد من المشاريع والمبادرات الثقافية سيحقق نتائج ملموسة في سوق النشر العربي، ويدعم بصورة مباشرة جهود النهوض بصناعة الكتاب، ويخدم تطلعات العاملين في المشهد الإبداعي والمعرفي في المنطقة".



بدورها، ثمنت معالي د. إيناس عبد الدايم الجهود التي تقودها إمارة الشارقة لدعم وتعزيز الحراك الثقافي في المنطقة والعالم العربي، وهنأت هيئة الشارقة للكتاب على تصدر معرض الشارقة الدولي للكتاب، معارض الكتب العالمية، وتسجيله تاريخاً جديداً يحقق لأول مرة ليس على المستوى العربي وحسب، وإنما على مستوى الشرق الأوسط ككل.

وأكدت أن وزارة الثقافة المصرية تلتقي مع هيئة الشارقة للكتاب في عدد من الأهداف، وتطلع إلى تجسيد رؤاها وخططها بمبادرات ومشاريع ثقافية مستقبلية مشتركة، تنعكس على الحركة الثقافية المصرية والإماراتية، وتقدم نموذجاً في المنطقة لمزيد من أشكال التعاون المثمر، ينعكس إيجاباً على صناعة المعرفة والإبداع العربي.

يشار إلى المعرض يستضيف في دورته الجديدة نخبة من الكتاب والمبدعين المصريين، ويجمع على أرضه 296 دار نشر مصرية، تعرض آلاف العناوين والإصدارات.