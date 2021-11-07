"بتكليفات رئاسية".. إحلال المركبات بالمالية : المبادرة تشمل التكاتك ليتمتع  كافة شرائح المواطنين بمزاياها

قال الدكتور طارق عوض المتحدث بإسم مبادرة إحلال المركبات بوزارة المالية، إنه لايوجد حتى الان إحصائية منتظمة تكشف أعداد التكاتك في شوارع مصر لكن الاحصاءات الحالية المعمول بها حتى الان ترصد نحو 4 مليون توكتوك مابين محلي ومستورد.

وعلق طارق عوض في مداخلة هاتفية خلال برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON" "، على إدخال التكاتك ضمن مبادرة الرئاسة لاحلال المركبات والسيارات المتقادمة بأخرى جديدة تعمل بالغاز قائلاً :التكليفات كانت واضحة وهي أن يتمتع كافة المواطنين بالمبادرة وأن يكون الاحلال لكافة المركبات المتقادمة ومن بينها مركبة التوكتك".

وأضاف المتحدث بإسم مبادرة إحلال المركبات بوزارة المالية قائلاً: " التوتوك يعمل بالبنزين العادي والموتسكيلات البخارية ما بين بنزين 80-90 ، والمبادرة تهدف لاستبداله بالميني فان التي تعمل بالغاز الطبيعي "

وتابع طارق عوض قائلاً : " صدرت تعليمات مجلس الوزراء بالسير في إتجاهين، الاول تدقين وضع التكاتك في الشارع المصري عبر حصولها على تراخيص، مثل كافة المركبات العاملة في الشارع المصري بخط سير، والتي تعمل في خدمة نقل الركاب، وذلك بغية منحه الصبغة القانونية كمركبة نقل ركاب أمنة ومن ثم إدراجها ضمن المبادرة ".

وأشار المتحدث بإسم مبادرة إحلال المركبات بوزارة المالية إلى أن الاتجاه الثاني هو منح مركبات " الميني فان " تراخيص نقل الركاب في الشارع المصري، كونها حضارية وأمنة وتعمل بالغاز الطبيعي ومن ثم اجتمع الاتجاهين لادراجهم ضمن المبادرة.

وأوضح طارق عوض أن الجهات المعنية تعمل في هذا الملف منذ عدة اشهر، حيث تتطلب أمور مهمة بداية من حصر أعدادها الحقيقية في الشارع، وايضاً تخصيص وحدات لها بإدارات المرور لوضعها تحت طائلة التقنين المروري، بالاضافة إلى توفير ساخات تخريد لهذه التكاتك إذا ماتم التجريد .