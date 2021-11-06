عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

السفير البريطاني: كل حاجة في مصر تغيرت.. والجمهورية الجديدة هائلة وممتازة

جاريث بايلي، السفير
جاريث بايلي، السفير البريطاني بالقاهرة

قال جاريث بايلي، السفير البريطاني بالقاهرة، إنه ليس جديدا على مصر، فقد خدم في سفارة بلاده داخل القاهرة، في باكورة الألفية الثالثة، في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك.

 

وأضاف جاريث بايلي، خلال لقائه مع برنامج كلمة أخيرة الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON، أنه لمس تغيرات كثيرة عندما جاء مؤخرا لشغل منصب سفير بلاده، وذلك مقارنة بوجوده في مطلع الألفية، معقبا: لمست أشياء كثيرة مختلفة، بداية من المدن الجديدة، ومرورا بمجال  وسيناريو الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى شبكة الكباري والطرق، والاستثمارات.

 

وأعرب السفير البريطاني بالقاهرة عن دهشته، قائلا: مش متخيل إني في مصر الصراحة، الجمهورية الجديدة حاجة هائلة وممتازة.

السفير البريطاني الرئيس الأسبق حسني مبارك الإعلامية لميس الحديدي برنامج كلمة أخيرة الطاقة المتجددة

موضوعات متعلقة

بنزيما يفتتح أهداف ريال مدريد في الليجا .. وناتشو يسجل الثاني في شباك ألافيس

تعادل سلبي بين ريال مدريد وألافيس في الشوط الأول من الليجا

ألابا أساسيا مع ريال مدريد أمام ألافيس في الدوري الإسباني

هازارد وبيل يزينان قائمة ريال مدريد أمام ألافيس في الجولة الأولى من الليجا

خلفا لجيفري آدامز..جاريثي بيل السفير البريطاني الجديد بالقاهرة

أنا و عائلتي شربنا من النيل ..السفير البريطاني بالقاهرة يعلن تقاعده |فيديو

السفير البريطاني: الشراكة بين مصر والمملكة المتحدة أقوى من أي وقت مضى

200 دعاء في بداية السنة الهجرية الجديدة للرزق بالمال والبنين

ترشيحاتنا

سفير بريطانيا بالقاهرة: مصر نجحت في تحسين مناخ الاستثمار أمام العالم.. فيديو

الدوري الفرنسي.. باريس سان جيرمان يخطف فوزا هاما من بوردو بثلاثية

الدوري الإسباني .. ريال مدريد يخطف الصدارة بهدفين في شباك رايو فاليكانو

أخبار التوك شو | منع المواطنين من دخول المصالح الحكومية.. موعد تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص

هينسي تضيف لمسات فريدة للنسخة جيب جلاديتور .. فيديو

السفير البريطاني: كل حاجة في مصر تغيرت.. والجمهورية الجديدة هائلة وممتازة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مات خلال عملية جراحية.. وفاة الفنان أحمد عبد الحي

الشهر المقبل.. منع المواطنين من دخول المصالح الحكومية إلا في حالتين

بسبب شقة.. تفاصيل جديدة في قضية الإبن العاق قاتل والديه في الإسكندرية

لم يغادر منذ 2013.. لماذا استبعد كيروش جزار المنتخب طارق حامد بعد عودة قفشة وشريف؟

وزير القوي العاملة يعلن موعد تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص

وقف وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش عن العمل ومنعها من السفر

مفاجأة غير متوقعة في انتظار مرتضى منصور بخصوص عودته للزمالك

بعد يومين من هروبه.. القبض على قاتل والديه المسنين في الإسكندرية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تخطط لزيارة إسرائيل.. لماذا وجهت النيابة العسكرية اللبنانية تهم الخيانة والتجسس لـ«ماريا معلوف»؟

أكلات الخليج .. طريقة عمل أرز تندوري بوصفات متعددة

حكاية أسبوع في مترو لندن.. لماذا حصدت صورة خناقة فأرين على الرصيف جائزة أفضل لقطة للحيوانات؟

بحضور وزراء التنمية والسياحة والصناعة ومحافظ القاهرة.. افتتاح قرية صناعة الفخار بالفسطاط

فيديو

بسبب قراءة القرآن| تصريحات إبراهيم عيسى عن صيدلي تجعله في مرمى النقد

فيديوجراف| بنتها اعترفت عليها.. سيدة تتخلص من زوجها وزوجة عشيقها

معركة السلاح الجيني.. مرض غامض يستهدف جواسيس أمريكا

إيهاب توفيق يطرح أغنية أنت اختيارى.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب| بعد الاطلاع..احذروا العقاب في التنمر الإلكتروني

د. ماريان جرجس تكتب: العالم على صفيح ساخن في جلاكسو

مريم عيسى تكتب : "ويجز" و"كامننا" وبينهما إفساد الذوق العام

سعاد ياي تكتب: الصين.. 4 خطابات مهمة للانفتاح على العالم

د. صابر حارص يكتب: الفكر الإلحادي يطور نفسه

أحمد نجم يكتب: جرائم مسئولية من؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

خط الفيوم

كريمة أبو العينين

والله زمان ياولادي

د.سالم الكتبي

إيران وطالبان بين التوتر والاحتواء

إيمان الدربي

" الدم بقي ميا"

عاطف عبد الستار

خداع ووهم الميتافيرس .. لعلكم تعقلون

مجدي أبوزيد

مطلوب استحداث بطولة لأندية شمال أفريقيا

د. جهاد عودة

الصراع الدولي من أجل السلام الدائم: تغير أبعاد الأمن القومي الأسترالي

بقلم إلهام أبو الفتح

أغلى صفر في التاريخ

اﻟﻤﺰﻳﺪ