السفير البريطاني: كل حاجة في مصر تغيرت.. والجمهورية الجديدة هائلة وممتازة

قال جاريث بايلي، السفير البريطاني بالقاهرة، إنه ليس جديدا على مصر، فقد خدم في سفارة بلاده داخل القاهرة، في باكورة الألفية الثالثة، في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك.

وأضاف جاريث بايلي، خلال لقائه مع برنامج كلمة أخيرة الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON، أنه لمس تغيرات كثيرة عندما جاء مؤخرا لشغل منصب سفير بلاده، وذلك مقارنة بوجوده في مطلع الألفية، معقبا: لمست أشياء كثيرة مختلفة، بداية من المدن الجديدة، ومرورا بمجال وسيناريو الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى شبكة الكباري والطرق، والاستثمارات.

وأعرب السفير البريطاني بالقاهرة عن دهشته، قائلا: مش متخيل إني في مصر الصراحة، الجمهورية الجديدة حاجة هائلة وممتازة.