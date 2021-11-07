شوبير يكشف كواليس استعداد الشناوي لخوض مباراة القمة

كشف الإعلامي أحمد شوبير، نجم الأهلي والمنتخب السابق، عن كواليس استعدادات محمد الشناوي، حارس مرمى الأهلي، لخوض مباراة القمة أمام الزمالك في الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وأكد شوبير، في تصريحات عبر أثير “اون سبورت اف ام”، أن الشناوي كان لديه إصرار شديد على خوض المباراة وتدرب بشكل مكثف من أجل اللحاق بالمباراة، مشددا على أنه كان يتدرب في الجيم خارج النادي، بالإضافة لمرانه مع الفريق.

وقال شوبير إن الشناوي أكد له أنه كان قادرا على خوض مباراة البنك الأهلي، ولكنه فضل الراحة من أجل خوض مباراة الزمالك.

وأوضح أن مصطفى شوبير نجله أكد له أن الشناوي “مموت” نفسه في المران من أجل الاستعداد الجيد للمباراة.