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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد استبعاد مرموش.. كيروش يكتفي بـ 25 لاعبا فى معسكر منتخب مصر

كيروش
كيروش

قرر الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة كارلوس كيروش المدير الفني، بعد التنسيق مع نادي شتوتجارت الألماني، إتاحة الفرصة أمام لاعب النادي والمنتخب الوطني عمر مرموش للخضوع لبرنامجه العلاجي وإعفاءه من الانضمام إلى معسكر المنتخب الحالي على أمل أن يتماثل اللاعب للشفاء في أسرع وقت.

 

كما قرر الجهاز الفني، الاكتفاء بـ 25 لاعبا في صفوف المعسكر الذي بدأ اليوم استعدادًا لمباراتي أنجولا والجابون ضمن الجولتين الأخيرتين للمجموعة السادسة لتصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم.


ويلتقي منتخب مصر مع أنجولا والجابون يومي 12 و16 نوفمبر الجاري، فى إطار لقاءات الجولة الخامسة والسادسة، من تصفيات المونديال.

 

وشهدت قائمة منتخب مصر لمواجهتي أنجولا والجابون، عودة ثنائي الأهلي محمد مجدي أفشة، ومحمد شريف.

 

وجاءت قائمة منتخب مصر لمواجتهي أنجولا والجابون كالتالي:
حراس المرمى:
محمد الشناوي (الأهلي).
محمد أبو جبل (الزمالك).
محمد صبحي (فاركو).
محمود جاد (إنبي).

الدفاع:
أكرم توفيق (الأهلي). 
أحمد فتحي (بيراميدز).
أحمد حجازي (الاتحاد السعودي).
أحمد ياسين (البنك الأهلي). 
أيمن أشرف (الأهلي).
محمود علاء (الزمالك). 
أحمد فتوح (الزمالك).
محمد حمدي (بيراميدز).
محمود حمدي "الونش" (الزمالك).

الوسط:
محمد النني (أرسنال الإنجليزي).
حمدي فتحي (الأهلي).
عمرو السولية (الأهلي).
إمام عاشور (الزمالك).
عبد الله السعيد (بيراميدز).
مصطفى فتحي (الزمالك).

الهجوم:
عمر مرموش (شتوتجارت الألماني).
محمد شريف (الأهلي).
أحمد ياسر ريان (ألتاي التركي).
مصطفى محمد (جالاتا سراي التركي).
مروان حمدي (سموحة).
محمد صلاح (ليفربول الإنجليزي).
محمد مجدى "أفشة" (الأهلي).

كارلوس كيروش نادي شتوتجارت عمر مرموش كأس العالم كيروش

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