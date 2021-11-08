محمد فضل :  عقب كأس الأمم الأفريقية 2019.. مصر تسعى لاستضافة كأس العالم 2030

أكد محمد فضل عضو اللجنة الخماسية السابق لاتحاد الكرة المصري، أن مصر تسعى لاستضافة بطولة كأس العالم عام 2030، وذلك منذ التجهيز لأمم إفريقيا 2019

وقال محمد فضل للإعلامي كريم رمزي ببرنامج رقم 10، المذاع على القناة الأولى: "مصر أبهرت العالم في تنظيم كأس الأمم الإفريقية".

وأضاف، مصر تسعى لاستضافة بطولة كأس العالم عام2030، منذ التجهيز لبطولة أمم إفريقيا عام 2019؛ حيث إن مصر تمتلك الكوادر القادرة على تنظيم أكبر البطولات.

وأكمل :" محمد فضل حديثه أنه اكتسبت خبرات كبيرة جدًا من العمل في بطولة أمم إفريقيا 2019.

وأردف " استغلال ستاد القاهرة الدولي من الممكن أن يعود على الدولة مبالغ ضخمة ، رابطة الدوري الاسباني توفر حوالي 185 ألف فرصة عمل، وهذا شئ جيد للغاية، الرقم كبير جداً وفائدة للدولة.

وواصل محمد فضل حديثه مع الإعلامي كريم رمزي ببرنامج رقم 10 : مصر تمتلك 6 ستادات على أعلى مستوى، ورابطة الأندية أمامها تحديات كبرى للحفاظ على شكل بطولة الدوري العام.