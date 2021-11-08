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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إصابة مدرب التشيك بـ فيروس كورونا

ياروسلاف سيلهافي
ياروسلاف سيلهافي

أعلن الاتحاد التشيكي لكرة القدم، اليوم الإثنين، أن المدير الفني للمنتخب الأول، ياروسلاف سيلهافي، أجرى اختبارًا للكشف عن كورونا، ونتيجة المسحة جاءت إيجابية.

وأوضح الاتحاد أن المدرب المساعد يري شيتري، سيتولى مهمة القيادة الفنية بدلًا من سيلهافي، في مباراة المنتخب أمام إستونيا في التصفيات المؤهلة لمونديال قطر، والتي ستقام في السادس عشر من الشهر الجاري.

وقال شيتري في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الألمانية: "سنبقى على اتصال بشكل متكرر وسنناقش كل شيء".

وذكر اتحاد الكرة أن سيلهافي كان قد تلقى التطعيم المضاد لكورونا، وأنه لم يجتمع مع لاعبين أو أعضاء آخرين بالمنتخب في آخر 12 يومًا.

وتحتل التشيك، وصافة مجموعتها الحالية بعد بلجيكا.

وسيخوض المنتخب التشيكي، مباراة ودية أمام المنتخب الكويتي، الخميس المقبل، وهو أول لقاء للمنتخبين منذ عام 1995.

الاتحاد التشيكي لكرة القدم ياروسلاف سيلهافي كورونا شيتري مونديال قطر المنتخب التشيكي المنتخب الكويتي

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