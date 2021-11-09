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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

وزير التعليم ينشرعبر فيس بوك فيديو مبهر من مدرسة خارج مصر

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم

نشر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك فيديو مبهر تم تصويره داخل احدى المدارس الموجودة خارج مصر

وقد ظهر في هذا الفيديو طلاب المدرسة وهم يعزفون مقطوعة موسيقية بأصوات يصنعوها بأيديهم و اقدامهم بدقة متناهية دون ان يخرج احد عن النغمة العامة للمقطوعة الموسيقية

 

وقال وزير التربية والتعليم : أدعو جميع المتابعين لرؤية هذا الفيلم القصير ، وهو عن درس موسيقى في احدى المدارس الغربية
واضاف وزير التربية والتعليم :  لعل هذا الفيلم القصير يشرح كيف ننمي في الاطفال حواس تذوق الجمال من موسيقى وفنون ، فهي الركيزة الاساسية للابداع فيما بعد ، كما تعد الاساس لانسان يرى ويقدر الجمال ويلفظ القبح بكل اشكاله

واختتم وزير التربية والتعليم حديثه قائلا : لا اعتقد ان طلاب هذه المدرسة واسرهم يتساءلون ما اذا كانت هذه المادة في المجموع ام لا؟!

وعلى جانب آخر ، أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم عن إطلاق حملة تطعيم طلاب المرحلة الثانوية ضد فيروس كورونا بلقاح فايزر للفئة العمرية من 15 الى 18 سنة.

وقال وزير التربية والتعليم في تصريحات له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك :  ترجو وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من جميع الطلاب  تحت سن 19 ان يقوموا بالتسجيل للحصول علي اللقاح من خلال موقع التسجيل الخاص بوزاره الصحه والسكان:

https://egcovac.mohp.gov.eg/#/home

وأضاف وزير التربية والتعليم  : سوف تقوم وزارة الصحة والسكان بعمل اللازم ازاء تحديد موعد لكل منهم طبقا للقسم الذي سوف يختاره

وكان الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة، قال إنه تم فتح باب التسجيل على موقع لقاح كورونا للفئة العمرية من 15 لـ 18 سنة.

وأضاف خالد مجاهد  في مداخلة هاتفية بالإعلامي رامي رضوان في برنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي": "بعد التسجيل يتلقى صاحب الطلب رسالة خلال 72 ساعة لتلقي لقاح فايزر الذي يتكون من جرعتين يفصل بينهم 21 يوما".

وتابع خالد  مجاهد: "لا يوجد تطعيم للطلاب بلقاح فايزر داخل المدارس بسبب ظروف تخزين وحفظ لقاح  فايزر، لكن يتم توجيه الطلاب إلى مراكز محددة يتواجد بها لقاح فايزر يكون بها تجهيزات حفظ وتخزين لقاح فايزر".

وأكمل خالد مجاهد: "استقبلنا 8 ملايين جرعة من لقاح  فايزر حتى الآن، ولا يوجد تحد لدى مصر من حيث توفير اللقاحات وتستمر توريدات اللقاحات لـ مصر".

ذروة الموجة الرابعة

ولفت خالد مجاهد: "خلال الفترة الماضية شهدنا ذروة الموجة الرابعة وخلال الأيام المقبلة سوف تنكسر معدل الإصابات بفيروس كورونا".

 

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