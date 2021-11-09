سليمان جودة: عودة الحوار الاستراتيجي بين القاهرة وواشنطن يخدم القضايا المشتركة

قال الكاتب الصحفي سليمان جودة إن عودة الحوار الاستراتيجي بين القاهرة وواشنطن سينعكس بشكل إيجابى على القضايا المشتركة، كما أكد وزير الخارجية أن الشراكة مع الولايات المتحدة الامريكية امر لا يمكن الاستغناء عنه.

وأضاف سليمان جودة، خلال حواره ببرنامج صباحك مصرى، المذاع على فضائية أم بى سى مصر2، أن المساعدات الامريكية التى تعطيها واشنطن للقاهرة ليست منحة أو صدقة ولكنها التزام أمريكي بعدما وقعت اتفاقية السلام بين القاهرة وتل ابيب برعاية أمريكية.

وفى سياق أخر، قال الكاتب الصحفي سليمان جودة، إن مصر عاشت فى حالة الطوارئ على مدي عقود من الزمن أكثر مما عاشت فى ظل عدم وجوده، مشيرا إلى أن فترة الرئيس السابق حسني مبارك جميعها كانت فى حالة الطوارئ.

وأضاف سليمان جودة، أن قرار الرئيس السيسي بإلغاء حالة الطوارئ له عواقب إيجابية على المستوي السياسي والإقتصادي والأمني.

وتابع أن إلغاء حالة الطوارئ له تبعات اقتصادية جيدة لدعم الاستثمارات الأجنبية فى مصر.