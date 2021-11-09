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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

كان رجلا عظيما.. شريف منير ينعى أحمد خليل.. شاهد

صدى البلد

نعى الفنان شريف منير ، الفنان الكبير أحمد خليل الذي توفي اليوم، الثلاثاء، عن عمر يناهز 80 عاماً إثر إصابته بفيروس كورونا خلال تصويره مسلسل "إلا أنا".

 

وكتب شريف منير عبر حسابة بموقع انستجرام  “ كان رجل عظيم .. إنا لله وانا اليه راجعون ”.


وفاة أحمد خليل 

توفى الفنان أحمد خليل عن عمر يناهز 80 عاماً إثر إصابته بفيروس كورونا خلال تصويره مسلسل إلا أنا.

وكانت حالة الفنان الكبير أحمد خليل، قد تدهورت خلال الساعات الماضية، بعد إصابته بفيروس كورونا قبل فترة، أثناء تصويره حكاية تحمل اسم “ حكايتي مع الزمان ” ، الذى يعد واحداً من حكايات مسلسل “ إلا  أنا ”.  

وكشف مصدر من فريق عمل حكاية “حكايتي مع الزمان” التي تعد واحدة من حكايات مسلسل “ إلا أنا”، ويتم عرضها حالياً، عن مصير المشاهد المتبقية للفنان أحمد خليل بعد إصابته بكورونا.

أحمد خليل أكمل التصوير

وأكد المصدر أن الفنان أحمد خليل كان قد انتهى من كل مشاهده في العمل باستثناء مشهد واحد فقط كان من المقرر أن يقوم بتصويره خلال الساعات القادمة، إلا أن إصابته بكورونا ستؤدى إلى حذف هذا المشهد، خاصة وأن العمل سوف يعرض الخمس حلقات المتبقية منه خلال يومين أو ثلاثة على أقصى تقدير، ولن يكون الفنان أحمد خليل قد استكمل علاجه.

وتابع المصدر، أن المشهد المتبقي للفنان أحمد خليل لا يؤثر على الأحداث حيث إنه كان عبارة عن صعوده من السلم إلى باب الشقة ومن الممكن الاستغناء عنه دون أن يؤثر على الأحداث.

ونشر صدى البلد خلال الأيام الماضية خبر إصابة  الفنان أحمد خليل بفيروس كورونا أثناء تصويره حكاية  “حكايتي مع الزمان” ، والذى يعد واحداً من حكايات مسلسل إلا أنا.

شريف منير احمد خليل

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