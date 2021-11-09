خيري رمضان ناعيا أحمد خليل: أحد عمالقة التمثيل وفنان مصري وعربي كبير..فيديو

أعرب الإعلامي خيري رمضان، عن حزنه على رحيل الفنان الكبير أحمد خليل متأثرا بالإصابة بفيروس كورونا، مؤكدا أن أحمد خليل واحد من أحد عمالقة التمثيل في مصر وكان صاحب أداء وشخصية فنية مميزة ومحترمة.

وودع الإعلامي خيري رمضان، الراحل احمد خليل بكلمات مؤثرة ببرنامج "حديث القاهرة" على قناة القاهرة والناس، قائلا: "كان أحد عمالقة التمثيل وكان أداءه وشخصيته محترمة ومتمكن من اللغة ونجوم الفن والناس كلها زعلت عليها رغم الانشغال بمهرجان القاهرة السينمائي، ونعزى الجماهير التي أحبت هذا الرجل وهذا فنان مصري وعربي كبير".

وتوفى الفنان الكبير أحمد خليل، الثلاثاء، عن عمر ناهز 80 عاما، إثر صراع مع فيروس كورونا، وذكرت وسائل إعلام أن حالة الفنان أحمد خليل تدهورت في الأيام الأخيرة، إثر إصابته بمرض "كوفيد-19" الذي يسببه فيروس كورونا"، مما استدعى نقله إلى المستشفى.