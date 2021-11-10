إصابة إريتري صدمته سيارة مسرعة أمام مول شهير بالشيخ زايد

أصيب أحد الأشخاص يحمل جنسية دولة إريتريا بكسور وارتجاج إثر اصطدام سيارة به أثناء عبوره الطريق أمام داندي مول بدائرة قسم شرطة أول الشيخ زايد.

وتلقي الرائد كريم سمير رئيس مباحث قسم شرطة أول الشيخ زايد إشارة من المستشفى تفيد باستقبال "تسيفت ياماني" 17 سنة، يحمل جنسية دولة إريتريا مصاب بكسور مفتوحة في الساعدين وارتجاج وادعاء اصطدام سيارة به أمام مول شهير بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص تبين أنه أثناء محاولة المصاب عبور الطريق صدمته سيارة مسرعة مما تسبب في إصابته.

وجرى التحفظ على قائد السيارة وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة وأخطر اللواء رجب عبدالعال مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة والذي أحال الواقعة إلي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات ولا تزال التحقيقات مستمرة.