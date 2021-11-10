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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إصابة 6 أشخاص في 3 حوادث مرورية بالمنيا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

شهد طرق المنيا 3 حوادث مرورية مختلفة أسفرت عن إصابة 6 أشخاص، وتحررت المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيقات. 

تلقي اللواء محمد عبد التواب مدير أمن المنيا ، إخطارا من عمليات النجدة ، إصابة 6 أشخاص في 3 حوادث انقلاب وتصادم بطرق المحافظة ، حيث أصيب 3 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بطريق الصعيد الصحراوي الغربي ، أمام مدخل محور سمالوط .

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والمصابين هم أحمد . م . إ ، 43 سنة عامل ، ومحمد. ش. ع  23 سنة عامل ، يقيمان بمركز بني مزار، و مجدى . و. ن ، 61 سنة ، سائق ، مقيم بمحافظة أسيوط .

وتم نقل المصابين إلى مستشفى سمالوط النموذجي ، لتلقي العلاج ، والتحفظ على السيارة تحت تصرف النيابة العامة.

فيما أصيب سائق وعامل في حادث انقلاب سيارة رقم 8153 ن ب ربع نقل، أمام سجن المنيا شديد الحراسة ، بمدينة المنيا الجديدة ، نتيجة انفجار إطار الأمامي الأيسر .

تسبب الحادث في إصابة كل من سلامة. ش. إ  25 سنة، سائق، وصلاح. م . إ  23 سنة، عامل، يقيمان بمحافظة الجيزة.

تم نقل المصابين إلى مستشفى المنيا العام لتلقي العلاج، والتحفظ على السيارة تحت تصرف النيابة العامة.

وأصيب شخص في حادث تصادم سيارة بدراجة بخارية بكورنيش النيل .

تم نقل المصابين إلى المستشفيات العام والمركزية ، والتحفظ على السيارات تحت تصرف النيابة العامة .

المنيا حادث حوادث مستشفى سمالوط النموذجي طريق الصعيد الصحراوي الغربي حادث انقلاب سيارة

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