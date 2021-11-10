جمارك دبي تحصد المركز الأول لجائزتين من المعهد المعتمد لتنمية وتطوير الموارد البشرية

توجت جمارك دبي إنجازاتها المتوالية في التميّز والريادة في مجال الموارد البشرية بحصولها على المركز الأول في جائزتين من جوائز المعهد المعتمد لتنمية وتطوير الموارد البشرية CIPD وذلك على مستوى الشرق الأوسط عن فئتي "أفضل ابتكار رقمي في مجال التعلم والتطوير" و"نجم الموارد البشرية" وخلال الحفل الافتراضي لتوزيع جوائز الموارد البشرية في الشرق الأوسط الذي أُقيم مؤخراً.

وتسلم سعادة أحمد محبوب مصبح الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة المدير العام لجمارك دبي في مقر الدائرة الجائزين من وفد المعهد المعتمد لتنمية وتطوير الموارد البشرية /CIPD/ بحضور محمد الغفاري المدير التنفيذي لقطاع الموارد البشرية.

وتأتي جوائز المعهد المعتمد لتنمية وتطوير الموارد البشرية CIPD لتكريم الأفراد والمؤسسات الرائدة في مجال الموارد البشرية والتي تميزت في تنفيذ مبادرات مبتكرة داعمة لبيئة العمل وتنفيذ تقنيات متطورة تساهم في دعم التوجهات الاستراتيجية للجهات وتحسين الأداء التشغيلي لها، حيث يتم تقييم الترشيحات النهائية وفقاً لأربعة معايير هي القيادة والابتكار ومواءمة الأعمال والتأثير.

وأعرب أحمد محبوب مصبح عن سعادته بمواصلة جمارك دبي على نهج التميّز والنجاح بشكل مُستدام حيث تعمل الدائرة وبشكل مستمر على تنفيذ استراتيجيتها الطموحة لتنمية الموارد البشرية ومواكبة أحدث البرامج الابتكارية المؤثرة في بيئة العمل حيث لدى الدائرة فرق عمل ذات قدرات استثنائية وخبرات متخصصة.

وأشار إلى تزايد رصيد جمارك دبي من الجوائز العالمية وهذا يؤكد قدرتها على قيادة المستقبل في مجال العمل الجمركي من خلال تنفيذ وتطبيق أفضل الممارسات وفق منهجيات مستحدثة لتحقيق انتشار أكبر لتجارة دبي الخارجية.

ولفت إلى تكامل خريطة الطريق وخطط التطوير للموارد البشرية المطبقة في الدائرة للارتقاء بمستوى العمل الجمركي لتشمل أسلوب ومنهجية وفق أحدث وأفضل الممارسات العالمية في مجال التطوير باستخدام التطبيقات الذكية لتقنية المعلومات والذكاء الصناعي والتي تدار بواسطة الكوادر البشرية المؤهلة القادرة على ابتكار الحلول والمعالجات الصحيحة لكافة التحديات.

وأشار إلى أن جمارك دبي تحرص في كافة مبادراتها على تعزيز مكانة الموظفين ودعم قدراتهم ومهاراتهم بالصورة المشرقة لدعم توجهات ورؤية القيادة الرشيدة الساعية إلى الارتقاء بالموظف الحكومي وجعله في صدارة المشهد كونه الانسان هو أساس عملية التنمية، وذلك وصولاً لمئوية الإمارات 2071.

وبدروه قال محمد الغفاري المدير التنفيذي لقطاع الموارد البشرية إن حصول الدائرة على جائزة أفضل ابتكار رقمي في التعلم والتطوير جاء نتيجة لما قدمته من مبادرة رقمية متميزة استخدمت تقنية الواقع الافتراضي /Virtual Reality/ حيث وظفت الدائرة التكنولوجيا المتطورة الحديثة المعتمدة على تقنية الذكاء الاصطناعي لتدريب ضباط جمارك دبي في جميع المنافذ الجمركية بالإمارة على طرق وأساليب التفتيش بالإضافة إلى أحدث طرق التهريب والأساليب المستخدمة فيه من خلال نظام يعتمد على تقنية الواقع الافتراضي بوصفها منهجية ذكية على مستوى الدورات التدريبية لرفع قدرة وكفاءة ضباط جمارك دبي واتباع الأساليب الصحيحة والسليمة في ممارسة إجراءات التفتيش مما يحقق الكفاءة والسلامة المهنية.

وجاءت الفئة الثانية نجم الموارد البشرية حصدها الموظف أحمد السويدي أخصائي موارد بشرية في جمارك دبي والفائز بالمركز الأول لتميزه في أدائه من خلال إحداث تأثير فعّال وإيجابي في مكان عمله مع احرازه تقدماً أكاديمياً في حياته العملية حصوله على الماجستير في الموارد البشرية من الجامعة الكندية وشهادة مهنية تخصصية في إدارة الموارد البشرية معتمدة من CIPD هذا بالإضافة إلى تقديمه مبادرات تدعم توجه الدائرة لتحقيق مبدأ الرفاه الوظيفي منها مبادرة توازن لتحقيق الدعم النفسي والمعنوي لموظفي الدائرة.

ومن جانبه قال دومينيك كيوغ بيترز مدير عمليات الموظفين في اكسيوم تليكيوم، وأحد محكمي جوائز CIPDالشرق الأوسط: "عندما نتحدث عن الدور الذي تلعبه التكنولوجيا في تعزيز خبرات الموظفين من خلال دعم المبادرات التطويرية المبتكرة والتي تضيف قيمة كبيرة لبيئات العمل وهذا ما حققته جمارك دبي في تقديم أفكار ابتكارية تدعم بيئة العمل وتجعلها إيجابية جاذبة للأفكار الإبداعية".

وبدوره قال رامي بايورالمدير الإقليمي لـ CIPD الشرق الأوسط: "مع استمرار التطور والنمو في دولة الإمارات بحسب أفضل المعايير العالمية فإننا فخورون بوجود مؤسسات محلية مثل جمارك دبي تقود الركب بابتكارات متميزة وتتطلع دوماً إلى النهوض أكثر بموظفيها وخططها وبرامجها.

جدير بالذكر أن المعهد المعتمد لتنمية وتطوير الموارد البشرية CIPD ولأكثر من مائة عام يعتبر من أحد أهم المؤسسات المهنية المستقلة والمتخصصة في الموارد البشرية على مستوى العالم والشريك المهني المفضل لأكثر من 160.000 والهيئة الوحيدة في العالم التي يمكنها منح صفة "تشارترد" للأفراد المتخصصين في الموارد البشرية والتعلم والتطوير كما أن بحوث ودراسات المعهد المستقلة جعلتهم مستشارين موثوقين للحكومات وأصحاب العمل.