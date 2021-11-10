عم نزيه يحكي لـ قرينة الرئيس ظروفه الصعبة .. فيديو

قال الحاج نزيه السيد، المواطن الذي استقبل السيدة انتصار السيسى فى منزله، فى أثناء زيارة قرينة الرئيس لـ قرية شما بالمنوفية لمتابعة معرض للحرف اليدوية.



وأضاف الحاج نزية السيد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " على مسئوليتى" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن زوجته هى من قدمت الدعوة لـ السيدة انتصار السيسي، وتم تناول الشاي فى المنزل.



ولفت إلى أن قرينة الرئيس استمعت لـ المشكلات التى يعانى منها، وأوضح أن قرينة الرئيس استمعت أنها فى حاجة لـ مسكن.

وأشار إلى أنه حكى لـ قرينة الرئيس عن الظروف التى يعانى منها.



وتابع :"مرتبي 1800 جنيه ولديه 5 أولاد، ولديه فتاة مخطوبة، نسعى لـ تجهيزها، ويسكن فى منزل بالإيجار".



وكشف أن تواجد السيدة انتصار السيسي فى منزلى شيء عظيم، واشياء من الأحلام.

