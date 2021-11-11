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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سيد عبدالحفيظ يكشف اختلاف مهام منصبه بين الوقت الحالي والماضي

سيد عبدالحفيظ
سيد عبدالحفيظ

كشف سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي عن اختلاف مهام منصبة في الوقت الحالي عن السنوات الماضية .

وقال سيد عبدالحفيظ في تصريحات تليفزيونية : مدير الكرة في الوقت الحالي يتعامل مع اللاعبين وله دور كبير في غرفة الملابس ومحاولة إزالة الضغط عن فريقك ويجب ان تكون في قمة تركيزك في التعامل مع كل لاعب علي انفراد طبقا للظروف والبيئة التى نشأ فيها .

وأكمل : أتحدث حينما اشعر أن هناك شيء يأتى علي حق النادي الأهلي وذلك لان هدف الأهلي والزمالك واحد ، وناد واحد فقط هو ماسيحصل عليه .

وأردف : اتمني حينما اغادر منصبي ان اكون راضيا علي مقدمته خلال تلك الفترة ويتم اتخاذ القرار وفقا للحدث وليس للشخص .

وأوضح : مشواري كلاعب مع كرة القدم لم يكن طويلا ولم يكن لدي خطة ولكن تفتح لك الاحداث ابوابا واسعة .

الأهلى سيد عبدالحفيظ الزمالك

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