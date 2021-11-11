عضو الشئون الإسلامية: قرار نزول دعاة الأزهر للشوارع خاص بالمقاهي الثقافية

قال الدكتور عبدالغني هندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن قرار مجموعة من دعاة الأزهر بالنزول للشوارع بالزيّ الأزهري (العمّة والكاكولا) بحثًا عن الدعوة في قلوب الناس، خاص بالمقاهي الثقافية، وهي الموجودة داخل مراكز الشباب ومثلها.



وأضاف "هندي" خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن الأمر لا يشمل المقاهي والكافيرتيات العادية، وذلك لخطورة الأمر من حيث هيبة زي العالم الأزهري، ومن ناحية أن تقوم الجماعات الظلامية باستغلال الأمر والاندساس بينهم والقيام بمثل هذه الزيارات وتمارس الدعوة ولكن للأمور المخالفة.



وتابع، نحن بحاجة للنموذج القديم للعالم الأزهري الذي كان يعيش بين الناس ومعهم في الشارع والمسجد، وهناك فرق كبير بين أن يعيش رجل الدعوة في الشارع وبين الرجل الذي ينزل إلى المقاهي العامة بالشوارع.

