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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

اليوم .. "بشر" يحيى حفلا على مسرح ساقية الصاوي

بشر
بشر

يحيى مساء اليوم الجمعة، المطرب الأردني بشر، حفلا غنائيا على مسرح ساقية الصاوي ضمن زيارته الحالية إلى مصر. 

كواليس أغنية بشر الناجحة

وكشف المطرب الأردنى بشر ، كواليس وسر نجاح أغنية "رجعنا التقينا" .

وقال المطرب بشر، إن الأغنية لاقت استحسان العديد من المستمعين، وذلك لمرورهم بتجربة الأغنية، مشيرا إلى أن الكثيرين أرسلوا له صورا من بعض الأماكن التى التقوا فيها مع من يحبون .

وأضاف" بشر" خلال لقائه ببرنامج" صباح الورد" المذاع على قناة "ten"، أن الجمهور المصرى يتميز بتقبله لجميع اللهجات، والتواصل مع الفنانين التعليقات والرسائل، معقباً: " الجمهور المصرى شهادة إعتماد ".

وأوضح أنه سوف يحيى حفل يوم الجمعة القادم فى ساقية الصاوى الساعة 7 مساءا، و التى تعد أول حفلة تقام تحت اسم "بشر" ،لافتا الى انه يتأثر كثيرا بالمواقف ،وهو ما يساعده على كتابة الاغاني، و التعبير عن مشاعره.

وأكد أنه لحن العديد قصيدة للشاعر المصرى  صلاح عبد الصبور بالات مختلفة .

وأشار المطرب الأردني، إلى أنه كتب كلمات الأغنية ولحنها على "الجيتار" وقام بتسجيلها في الاستوديو، معقباً: "الحمدلله لاقيت رجع صدى كبير".

وتابع بشر قائلاً: "واضح إن كلمات الأغنية قريبة من الناس وبتفكرهم بمواقفهم .. عشان كده كان فيه إقبال كبير جدا على سماع الأغنية".

وعقب المطرب الأردني قائلاً: "أنا اتفاجأت بعدد كبير وانها تعدت التريند على التيك توك والانستجرام واليوتيوب .. حيث وصلت الآن 9 مليون مشاهدة تقريباً".

بشر المغني الأردني بشر ساقية الصاوي رجعنا التقينا أغاني بشر

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