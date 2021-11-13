الجزائر .. السلطات الصحية تحذر من موجة كورونا رابعة

قال الدكتور بقاط بركاني، رئيس عمادة الأطباء بالجزائر، إن الوضعية الوبائية الحالية في البلاد مستقرة، لكنه حذر من موجة كورونا رابعة مرتقبة.

وأكد في تصريح لإذاعة محلية يوم الجمعة أنه مع دخول فصل الشتاء الذي يعرف انتشارا للأمراض الفيروسية، يتوقع تسجيل ارتفاع في عدد الحالات الإيجابية.

وأضاف: "الحديث عن الموجة الرابعة أصبح شبه مؤكد، حيث نعمل حاليا على مواجهتها لتكون أقل تأثيرا وخطورة ونحن نستعد لها".

وتابع قائلا: "لا أظن أن الموجة القادمة ستكون أكثر خطورة من سابقاتها، لأننا تعودنا على الوباء ونعرف كيف نتعامل معه، أضف إلى ذلك يوجد 11 مليون جزائري أخذوا الجرعة الأولى".

وكشف الدكتور أن الأرقام المسجلة حاليا تخص تحاليل الـ PCR وقد لا تعكس بالتحديد العدد الحقيقي لعدد المصابين، مؤكدا أن الجرعة الثالثة من اللقاح ضرورية للمسنين وأصحاب الأمراض المزمنة بعد ستة أشهر من الجرعة الأولى.

