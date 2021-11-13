التقي السفير محمد الشناوي، سفير جمهورية مصر العربية لدى المجر، برئيس البرلمان المجري László Kövér، حيث تم استعراض تطورات العلاقات البرلمانية بين البلدين، وما تمثله الزيارات البرلمانية رفيعة المستوى من إضافة هامة في سبيل تعزيز البعد البرلماني للعلاقات الثنائية، خاصة مع ما تشكله أطر التعاون بين البرلمانيين المصري والمجري من قناة رئيسية للتواصل تسهم في التعريف بوجهات النظر حيال القضايا محل الاهتمام وتلعب دوراً في تعميق الروابط بين الشعبين.



من جانبه أكد رئيس البرلمان المجرى، تقديره للمستوي المتميز الذي وصلت إليه العلاقات بين مصر والمجر، خاصة وأن المجر تنظر لمصر كحليف قوي في منطقة الشرق الأوسط، مشيراً إلي أن زيارة السيد رئيس الجمهورية إلي المجر في أكتوبر 2021 أعطت زخماً للعلاقات الثنائية وتفتح الباب أمام تعزيز التعاون على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية.

وأشار السفير محمد الشناوي إلى الأهمية التي توليها مصر لتعزيز التعاون مع المجر في مختلف المجالات، وتطلعنا لأن تشهد الفترة المقبلة مزيداً من التعاون والتنسيق على الأصعدة السياسية والبرلمانية في المحافل الدولية والإقليمية، وكذا العمل على تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر والمجر، خاصة على ضوء رئاسة المجر الحالية لتجمع الفيشجراد الذي يضم كلا من المجر والتشيك وبولندا وسلوفاكيا.

السفير المصري في بودابست يلتقي رئيس البرلمان المجري

السفير المصري في بودابست يلتقي رئيس البرلمان المجري

السفير المصري في بودابست يلتقي رئيس البرلمان المجري