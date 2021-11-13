وزارة العدل تكشف خطوات استخراج شهادة من المحكمة إلكترونيا | فيديو

أذاعت وزارة العدل على حسابها على موقع "انستجرام" فيديو تعريفي يكشف طريقة استخراج شهادة عن بعد دون الحاجة إلى الذهاب للمحاكم.

وأكدت وزارة العدل انه إطار خطتها للتحول الرقمي باستخدام تكنولوجيا نقل البيانات، أطلقت في إبريل 2021 مشروع اصدار شهادات المحاكم عن بعد، وذلك من خلال وحدات إلكترونية ترتبط بقواعد البيانات المرتبطة بالمحاكم.



وأضافت الوزارة أن هذه الوحدات تمكن المتقاضين من الحصول على الشهادة الصادرة من المحاكم الابتدائية والاقتصادية من اقرب وحدة موجودة بالمحاكم أو الوزارات والنقابات وغيرها دون اللجوء للمحاكم، وهو ما يشكل طفرة غير مسبوقة في تقديم الخدمة إلكترونيا للمواطنين.

وأكدت الوزارة أن هذا المشروع يهدف لتوفير الخدمة للمواطن بأسرع وقت، كما أنه يوفر الجهد والوقت، مشيرة إلى أن هناك متقاضون كان عليهم التنقل من محافظة الي أخرى للحصول على شهادة من المحكمة الاستئنافية التي يشمل اختصاصها اكثر من نطاق جغرافي.