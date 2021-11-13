إخصائي علم نفس: الشرع حذّر الرجل من إجبار زوجته بالإنفاق على المنزل|فيديو

قالت ايمان عبد الله ، اخصائى علم النفس ، إن هناك عدد من الزوجات لا تعرف حقوقهن مقارنة بمعرفة الزوج لواجباته ويمارسون أساليب التعسف فى أحيان كثيرة .



وأضافت ايمان عبد الله خلال حوارها مع الاعلامية دينا رامز ببرنامج “ست الستات و المذاع عبر فضائية “صدي البلد”، أن الشرع وضع كافة الحقوق والواجبات سواء للزوج او الزوجة كما انه وضع بنود الاستقلال المادى لافتة إلى ان راتب الزوجة من حقها بالكامل .

وأكدت ايمان عبد الله ، أن الشرع حذر من اجبار الزوج لزوجته من الانفاق على المنزل بطريقة " الغصب و لوى الدراع " ، ونصحت المقبلين على الزواج بالاتفاق على الأمور المادية اذا كانت عاملة خاصة أن بعض الأزواج يرغبون من الزواج من سيدة عاملة لمساندته فى النفقات ووفقا للشرع فإن للزوج ثلثى مرتبها ويكون لها الثلث .

