حقيقة ترشح سيف القدافي لرئاسة ليبيا

كشفت تقارير إعلامية حقيقة ترشح سيف الإسلام القذافي نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، لانتخابات الرئاسة في ليبيا.

وقالت وكالة "نوفا" الإيطالية إن سيف القذافي سيعقد مؤتمرا صحفيا حول الانتخابات، ومن المتوقع أن يتحدث إلى الصحافة الأسبوع المقبل في إحدى الدول المجاورة لليبيا.

وذكرت الوكالة نقلا عن مصادرها، أن سيف الإسلام القذافي سيعلن دعمه لأحد المرشحين للرئاسة كبديل لترشحه، على حد قولها.

وفي وقت سابق، قالت وكالة "سبوتنيك" الروسية نقلا عن مصادرها إن سيف الإسلام القذافي أعد الأوراق المطلوبة للترشح للانتخابات، وأنها باتت جاهزة لتقديمها للمفوضية حال اتخاذ القرار النهائي.

وأضافت أنه "رغم حديث بعض المصادر عن أن سيف القذافي سيعلن عن ترشحه خلال الأيام المقبلة، إلا أن مصادر مقربة كشفت أن القرار النهائي بشأن الترشح للانتخابات لم يحسم بعد".

وتابعت المصادر "المشاورات الحالية لم تحسم قرار الترشح، ومن المقرر حسم الأمر بعد مؤتمر باريس، وأنه في حال قرر الترشح سيتقدم للمفوضية بأوراقه".

كانت المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا أعلنت التقرير اليومي والتراكمي لعملية تسجيل المرشحين في الانتخابات، وبحسب الإحصائية، سجلت الدائرة السادسة أعلى عدد من المتقدمين للترشح للانتخابات البرلمانية بـ41 مرشحا ومرشحة، بينهم 5 نساء

وحسب البيان، سجل مرشح واحد لانتخابات رئاسة ليبيا، وتم قبول أوراقه في مكتب الإدارة الانتخابية طرابلس.

وأكد رئيس مفوضية الانتخابات الليبية، عماد السايح، عقد الانتخابات الليبية في موعدها، قائلا إنه "لا مجال لتأخيرها حتى لو عدلت القوانين من البرلمان".