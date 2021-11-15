زى النهاردة.. الزمالك يهزم الترسانة وإسكو والبلاستيك فى الدوري|نوستالجيا

تغلب فريق الكرة الأول بنادى الزمالك يوم السبت الموافق 15 نوفمبر عام 1980 على نظيره فريق إسكو بهدف نظيف.

جاء اللقاء على ملعب استاد القاهرة في الأسبوع الحادي عشر للدوري الممتاز.

الهدف حمل توقيع أحمد عبد الحليم بعد 12 دقيقه من ضربة البداية ليرفع لاعبو المدرب الإنجليزي مايكل ايفرت رصيدهم الي 17 نقطه متصدرين بهم جدول الدوري.

وحقق الفارس الأبيض يوم الثلاثاء الموافق 15 نوفمبر عام 1983 فوزا علي نظيره فريق البلاستيك بهدفين نظيفين علي ستاد القاهرة في الأسبوع الرابع للدوري.

جاء الهدفان في الشوط الثاني وسجلهما مجدي طلبه في الدقيقة 11 من ضربة جزاء والغاني ايمانويل كوارشي سجل أولي أهدافه بالقميص الأبيض في الدقيقة 40.

وبذلك الفوز رفع فريق المدرب محمود أبو رجيله رصيده الي سبع نقاط فى ترتيب جدول الدورى الممتاز.

كما فاز أبناء القلعة البيضاء يوم الأربعاء الموافق 15 نوفمبر عام 1995 على الترسانة بثلاثة أهداف مقابل هدف في ختام الأسبوع السابع للدوري.

المباراة كانت غير المذاعة تليفزيونيا والتي أقيمت علي ملعب ستاد القاهرة حضرها جمهور يقدر بحوالي 100 ألف متفرج.

انتهي شوط اللقاء الأول بتقدم فريق الاحلام بهدفين نظيفين سجلهما الصاعد حازم امام بعد تسع دقائق ثم النجم القادم من الاوليمبي أحمد الكاس في الدقيقة 16 وهو الهدف الأول له بالقميص الأبيض.

حسين شكري ضيق الفارق لقلعة الشواكيش بهدف أحرزه في الدقيقة 19 اثر متابعة جيدة لضربة جزاء أنقذها نادر السيد من علي ماهر.

فيما أضاف القناص أيمن شوقي هدف تأكيد الفوز براسه في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع من الشوط الثاني.

ليرتفع رصيد الفارس الأبيض إلى 19 نقطه منفردا بصدارة الدوري الممتاز وقتها.