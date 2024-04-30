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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمد الليثي: الشناوي يطلب المشاركة في المباريات ويرفض الجلوس احتياطيا لشويير

محمد الشناوي
محمد الشناوي

كشف الإعلامى محمد الليثى طلب محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي المشاركة في المباريات بشكل رسمي بعدما تماثل للشفاء من الإصابة التي تعرض لها خلال بطولة أمم أفريقيا الأخيرة بكوت ديفوار وأجرى على أثرها جراحة في الكتف بألمانيا.

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وأوضح محمد الليثى خلال تقديمة برنامج 10 و 10 عبر إذاعة أون تايم سبورت آف إم عبر موجات 93.7 قائلا "عقد الشناوي جلسة مع ميشيل يانكون مدرب حراس المرمى وأخرى مع مارسيل كولر المدير الفني ، وطلب الحارس الدولي خلال هذه الجلسات المشاركة في المباريات الرسمية بعدما أصبح جاهزاً للمشاركة بنسبة 100 %".

وأشار محمد الليثى أن الشناوي كان يرغب في المشاركة أمام مازيمبي بإياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا لكن طلبه قوبل بالرفض لإنه عائد من إصابة طويلة و رغبة الحارس الدولي في المشاركة بالمباريات المقبلة ببطولة الدوري ليكون جاهز لنهائي دوري أبطال أفريقيا يومي 18 و25 مايو المقبل أمام الترجي التونسي "
وتابع محمد الليثى: الشناوي لا يرغب في الجلوس على الدكة لمصطفى شوبير الذي أثبت جدارته في الدفاع عن عرين الأهلي ، موضحاً أن كولر يرفض فكرة إحالة مصطفى شوبير للدكة والدفع بالشناوي لأن الحارس الشاب شوبير أجتهد وتألق وليس منطقياً أن يجلس على الدكة في هذا التوقيت وكولر طالب الشناوي بعدم التسرّع في العودة للمباريات ، مؤكداً له أن مشاركته سوف تأتي في الوقت المناسب ولا مساس بمركزه كونه الحارس الأول للأهلي.

وكان الشناوي تعرض لإصابة بسيطة في مران الأهلي أمس ، الأثنين، عبارة عن إجهاد في السمانة قد يُبعده عن مباراة الإسماعيلي غداً في الدوري ، وتحدث البعض في الأهلي عن إحتمالية أن تكون هذه الإصابة "سياسية" حتى يكون هناك سبب لإستبعاد اللاعب من المباريات طالما إنه يرفض الجلوس على الدكة حفاظاً على استقرار الفريق ولمنع اشتعال الأزمة أكثر من ذلك.

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محمد الليثي: الشناوي يطلب المشاركة في المباريات ويرفض الجلوس احتياطيا لشويير


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