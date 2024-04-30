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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

حزب المصريين: زيارة أمير الكويت لمصر ترسخ العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين

المستشار حسين أبو
المستشار حسين أبو العطا رئيس المصريين

قال المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين"، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، إن زيارة أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح الأولى لمصر منذ توليه الإمارة ولقاء الرئيس السيسي تعكس بكل تأكيد متانة وقوة العلاقات بين البلدين، والتنسيق الكامل بينهما في مختلف القضايا الإقليمية، فضلا عن أنها تؤكد على وحدة الرؤى بين الزعيمين الشقيقين في مختلف القضايا الإقليمية والعربية.

وأضاف "أبو العطا"، في بيان اليوم الثلاثاء، أنه خلال فترة حكم الرئيس السيسي شهدت العلاقات المصرية الكويتية زخمًا كبيرًا، لا سيما في ظل العلاقات القوية والتاريخية بينهما، حيث ازدادت تلك العلاقة رسوخًا ومتانة في ظل رعاية الرئيس السيسي وأمير الكويت، موضحا أن لقاء الرئيس السيسي وأمير الكويت سيدعم ويعزز التعاون بين البلدين في إطار العلاقات المتميزة الراسخة والقائمة على الأخوة والمحبة بين الدولتين سواء على الصعيدين الرسمي والشعبي.

وأوضح رئيس حزب "المصريين"، أن الزيارات المتبادلة والقمم المستمرة بين الجانبين تعكس بما لا يدع مجالا للشك قوة الشراكة الاستراتيجية والعلاقات الأخوية التي تجمع البلدين، وحرصهما المستمر على التنسيق والتشاور بما يدعم أمن واستقرار المنطقة، مؤكدا أن العلاقات بين البلدين متفردة ولها خصوصية عبرت عنها مواقف البلدين الشقيقين، وترجمت المحبة المترسخة بين قيادة البلدين على مر التاريخ، وبين الشعبين الذين تربطهما أواصر المحبة والدم ووحدة المصير.

وأكد أن تطابق الرؤى بين الرئيس السيسي وأمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح يدفع العلاقات المصرية الكويتية إلى آفاق عالية تحلق في سماء الأخوة والتلاحم، موضحا أن هذه الزيارة ستعزز بدورها العلاقات الثنائية وتدعم الشراكة بين البلدين، مثمنا دور الكويت في الوقوف إلى جانب مصر والقرار المصري في العديد من المواقف التاريخية التي عبرت عنها شهامة حكام الكويت على مر التاريخ.

وأشار إلى أن هذه الزيارة ستعزز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، بما في ذلك الاقتصاد والتجارة والاستثمار، وكذلك في القضايا الأمنية والسياسية التي تهم البلدين والمنطقة بأسرها.

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