البداية بلقاء نتنياهو.. جدول زيارة وزير الخارجية الأمريكي إلى إسرائيل

يعتزم وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، زيارة إسرائيل غدا الأربعاء قادما من الأردن في إطار جولته الإقليمية التي بدأها أمس بزيارة السعودية، ووصل اليوم إلى الأردن.

وكشف مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أنه سيلتقي بلينكن غدا في مدينة القدس المحتلة، بحسب ما أوردته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وفي السياق نفسه، أعلن مكتب الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ، أنه سيلتقي وزير الخارجية الامريكي وقبل زيارته المرتقبة إلى أشدود لتفقد المساعدات الإنسانية التي تتدفق عبر الميناء.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن مصر قدمت مقترحا قويا لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وعلى حماس عدم التأجيل، وحان الوقت للموافقة على المقترح.

وأضاف بلينكن في تصريحات له اليوم الثلاثاء، أن العبء الآن على عاتق حركة حماس، لافتا إلى أنه حان الوقت للتصرف والموافقة على اتفاق وقف إطلاق النار.

وأكد وزير الخارجية الأمريكي، أن واشنطن تركز الآن على وقف إطلاق النار مع زيادة المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وشدد بلينكن، على أن هناك حاجة لإدخال المزيد من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، والتأكد من استمرار تدفقها بالقطاع، مشيرا إلى أن هناك جهودا جارية الآن منها الرصيف البحري لإدخال المزيد من المساعدات إلى غزة.

وأوضح وزير الخارجية الأمريكية، أن الرصيف البحري قبالة غزة سيكون جاهزا بعد أسبوع.