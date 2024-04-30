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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

3 ألحان لـ حميد الشاعري ضمن أفضل 50 أغنية عربية في القرن الـ 21

حميد الشاعري
حميد الشاعري

أعلنت مجلة "rolling ston" الأمريكية العالمية عن أفضل 50 أغنية عربية في القرن الـ 21، وفق دراسات متخصصة في مجال الموسيقى، عبر استشارة لجنة من الأكاديميين والصحفيين الموسيقيين ومحترفي الصناعة والمؤرخين والفنانين، وأخذ الترتيب النهائي في الاعتبار جودة الأغنية وشعبيتها وتأثيرها الثقافي.

وضمت القائمة 3 أغاني من صناعة الكابو حميد الشاعري، والذي لقب بـ"رائد موسيقى الجيل"، وهي أغنيات "الليالي" التي تعاون فيها حميد مع النجمة اللبنانية نوال الزغبي، وأغنية "سيدي منصور" التي تعاون فيها مع النجم التونسي صابر الرباعي، وأغنية "الله عليك يا سيدي" التي تعاون خلالها مع المطرب المصري إيهاب توفيق، وجاءت.

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ويعتبر هذا إنجاز عالمي جديد لبصمات حميد الشاعري في عالم الموسيقى بوجود 3 أغاني شارك في صناعتهم، ضمن أفضل 50 أغنية عربية في القرن الـ 21، ودائما يشير حميد الشاعري في لقائاته إلى أن عالم الموسيقى العربية مليئ بالمواهب والمبدعين القادرين على تقديم أعمال مميزة قادرة على الوصول إلى العالمية، وأغاني تعيش بمرور الزمن.

وجاء توصيف المجلة العالمية لأغنية "الله عليك يا سيدي" بأنها بعد مرور أكثر من 20 عامًا، لا تكتمل أي قائمة تشغيل لحفلات زفاف المغتربين بدون أغنية "الله عليك يا سيدي"، خاصة أنها ذات طاقة عالية أثرت على وتر حساس بفضل طبولها السريعة، ومقدمتها اللحنية المزدهرة (التي تتكرر طوال الأغنية)، وصوتها العالي التي تشعر المستمعين بـ"جوقة الطاقة".

فيما جاء توصيف أغنية "سيدي منصور"، بأنها كانت سببا في انطلاق صابر الرباعي إقليميا، بعد نجاحه في موطنه تونس، و الأغنية أنتجها المطرب المصري الليبي الشهير حامد الشاعري، وبرغم أن الأغنية نفسها موجودة منذ مئات السنين وقد غناها العديد من الفنانين على مر الأجيال، إلا أن نسخة الرباعي التي صنعها حميد، سرعان ما حظيت باهتمام وتقدير واسع النطاق خارج حدود تونس بسبب لحن البوب والترتيب الذي نال إعجاب جمهور أوسع حول العالم.

بينما جاء توصيف أغنية "الليالي" بأنها غنيه بإيقاعها الراقص الخفيف، وجزءها اللحني على الجيتار، والتصفيق المتكرر، عزز مكانتها في عالم البوب، بإبداع من صانع الأغنية الموزع الموسيقي حميد الشاعري.

جدير بالذكر، أن حميد الشاعري ساهم في تغيير الأغنية العربية مع نهاية الثمانينات ومطلع التسعينات، وتجاوزت أعماله الموسيقية مع كافة النجوم من أجيال مختلفة حدود العالمية، وحققت نجاح ورواج كبير، وضعه على رأس قائمة أهم صناع الموسيقى في الوطن العربي خلال مسيرة تجاوزت 40 عاما.

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