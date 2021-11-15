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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

حكم الامتناع عن الطعام وتجويع النفس.. لو مات فهو قاتل لنفسه

الامتناع عن الطعام
الامتناع عن الطعام

حكم الامتناع عن الطعام ، من الفطرة التي فطر الناس عليها هو تناول الطعام فبه تقوم حياة الإنسان وبدونه يتعرض الإنسان للهلاك، وحكم الامتناع عن الطعام هو ضد الفطرة ولو تعمد الإنسان عدم تناول الطعام فهو بذلك قد عرض نفسه للأذى والهلاك ويكون ارتكب إثما من الناحية الشرعية.

 

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حكم الامتناع عن الطعام

 

يكره للإنسان الامتناع عن الطعام   وقد يصل إلى مرحلة الحرمة لو عرض نفسه للهلاك، حتى في شهر رمضان فالله تعالى قد حدد لنا وقتا للإمساك ووقتا للإفطار، وعلى المسلم أن يلتزم بما حدده الشرع الحنيف، فإن تعمد تأخير الإفطار عن وقته الشرعي فقد ارتكب أمرا مكروها، فالنبي قال في حديثه الشريف "لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر" وقال الله في الحديث القدسي "أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا".

وقال الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف أن الإضراب عن الطعام من أفعال المشركين ولا يجوز بأي حال من الأحوال اللجوء إلى ذلك مهما كان حجم الظلم الواقع عليك.

وأضاف جمعة خلال رده على سؤال يقول صاحبه:" ما حكم الدين فيمن يضرب عن الطعام إذا وقع عليه ظلم من والده "؟. قائلا: " لم يذكر أن أحدا من المسلمين في زمن الصحابة أن أضرب عن الطعام.

واستدل جمعة بما فعلته إحدى أمهات الصحابة رضوان الله عليهم وكانت مشركة، حيث قالت لابنها إذا ذهبت إلى محمد لن أتناول الطعام ، فلما ذهب الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه الأمر ، فقال له : اتركها فإذا جاعت أكلت".


حكم حرمان النفس عن الطعام 

 

لا ينبغي على المسلم حرمان النفس عن الطعام إلا إذا كان هذا الطعام قد يسبب له ضرر من الناحية الصحية فوقتها يجوز له ذلك.

وأكدت دار الإفتاء المصرية أن فلسفة الشهر الكريم شهر رمضان تهدف إلى تربية وجدان المسلم وتقوية إرادته وتعويده على حرمان النفس وضبطها ومنعها مما لا فائدة منه وإلزامها على ما هو أجدى وأنفع.


والصيام هو حرمان النفس من شهوتي البطن والفرج في نهار رمضان وشرب الدخان بعد الإفطار لا يفسد الصيام، لكن التدخين في حد ذاته نكبة من النكبات ومفسدة من المفاسد ومضيعة للمال فيما لا يفيد بل يضر، وقد تكلم الأطباء كثيرًا عن الأمراض التي يسببها إدمان التدخين ، وخاصة مرض السرطان.


حكم تجويع النفس 

 

عن حكم تجويع النفس، نوهت دار الإفتاء، بأنه المؤمن لا يمكن أن يلجأ إلى ما يسمى تجويع النفس، ولكن المؤمن له أن يقتصر على القليل من الطعام الذي يتقوى به على العمل والعبادة، ويقنع باليسير منه ويؤثر ببعض قوته على الفقراء، لذلك قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «المؤمن يأكل في معىّ واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء» رواه البخاري.

حكم رفض الطعام 

 

يقول الدكتور عبدالله على سمك رئيس قسم الأديان والمذاهب بكلية الدعوة جامعة الأزهر في فتواه لـ"صدى البلد"، إن الإضراب عن الطعام غير مشروع، ولو مات المضرب فهو قاتل لنفسه، ووسائل التعبير المشروعة كثيرة.

 

دعاء الانتهاء من الطعام

 

في صحيح البخاري عن ابي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع مائدته قال : ( الحمد لله كثيراً طيباً مباركاً فيه غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عن ربنا )

وفي رواية أخرى : ( الحمد لله الذي كفانا وأورانا غير مكفي ولا مكفور )

و في صحيح مسلم عن أنس رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إن الله تعالى ليرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ، ويشرب الشربة فيحمده عليها )

وفي سنن أبي داود عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من طعامه قال : ( الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين )

كما  قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من أكل طعاماً فقال : الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة ، غفر له ما تقد من ذنبه ). 

حكم الامتناع عن الطعام حكم حرمان النفس عن الطعام حكم تجويع النفس دعاء الانتهاء من الطعام

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حكم الامتناع عن الطعام وتجويع النفس.. لو مات فهو قاتل لنفسه

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