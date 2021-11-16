بعد انطلاقها.. تكريم محمد رطيل في المسابقة الثالثة عشر للخط العربي بالإسكندرية

تنظم مكتبة الإسكندرية المسابقة الثالثة عشر للخط العربي لطلاب مدارس الإسكندرية،عن طريق مركز دراسات الخطوط بقطاع البحث الأكاديمي بالتعاون مع توجيه التربية الاجتماعية بمديرية التربية والتعليم بالإسكندرية.

وتم إطلاق اسم الراحل الأستاذ محمد رطيل فنان وأستاذ الخط العربي بالإسكندرية على تلك الدورة؛ تكريمًا له ولعطاءه الفني والإنساني في إخراج أجيال تهتم بالخط العربي وتراث الفنون الإسلامية، بجانب كونه المؤسس لفكرة المسابقة من الأساس خلال عمله بمكتبة الإسكندرية سابقًا.



تدور فكرة المسابقة الأساسية على المنافسة بين طلاب مدارس الإسكندرية بمراحلها الثلاثة (الابتدائية والإعدادية والثانوية)، في مجال التصميم الخطي وأشكاله الهندسية والجمالية المختلفة، والإدراك الفني وأبعاده، والتجويد والتقليد الخطي.

ويتم منح الطلاب الفائزين في المسابقة جوائز مميزة من مكتبة الإسكندرية، بجانب جوائز تقدمها مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، وشهادات تقدير مميزة للطلاب الفائقين، على أن تتبنى مكتبة الإسكندرية تلك المواهب وتصقل خبراتهم مستقبلاً.



ويقوم برئاسة لجنة التحكيم الأستاذ محمد المغربي أستاذ الخط العربي بالإسكندرية، والمدير الأسبق لمدرسة محمد إبراهيم للخط العربي، تعاونه الأستاذة شيماء الفحام الباحثة المساعدة في مجال الخط العربي، وهي من أبناء المسابقة في دورتها الأولى.



تقام المسابقة على مدار ثلاثة أيام، تبدأ يوم الاثنين 15 نوفمبر للمرحلة الابتدائية، ويوم الثلاثاء 16 نوفمبر للمرحلة الإعدادية، ويوم الأربعاء 17 نوفمبر للمرحلة الثانوية. بقاعة المؤتمرات بمكتبة الإسكندرية، وتعلن نتائج المسابقة في احتفالية يوم الثلاثاء 30 نوفمبر 2021م، وتقام فاعليات الاحتفالية بقاعة المؤتمرات بمكتبة الإسكندرية.



جدير بالذكر إلى أن هذه المسابقة تأتي للعام الثالث عشر على التوالي وساعدت المسابقة في دورتها السابقة على اكتشاف كثير من المواهب الشابة في فن الخط العربي، والتي تبناها مركز الخطوط بمكتبة الإسكندرية بالحضور لورش العمل والمحاضرات عن تاريخ وفنون الخط العربي.

