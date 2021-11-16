الحماية المدنية بالجيزة: السيطرة على حريق محول كهرباء نايل سات تمت دون إصابات

أعلنت الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، نجاحها في السيطرة على حريق بمحول كهرباء قرب مدينة الإنتاج الإعلامي بمدينة السادس من أكتوبر.

وأشارت الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، إلى أن رجال الإطفاء سيطروا على النيران وأخمدوها فور وصولهم لموقع الحريق، دون وقوع ثمة إصابات.

وأوضحت الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، أنها فور تلقيها بلاغا بالحريق؛ جرى الدفع برجال الإطفاء على الفور للتعامل مع النيران، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



الإبلاغ عن حريق بالقرب من مدينة الإنتاج الإعلامي

وكانت غرفة عمليات الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، تلقت بلاغا، يفيد باندلاع حريق في غرفة كهرباء، بالقرب من مدينة الإنتاج الإعلامي بمدينة السادس من أكتوبر.