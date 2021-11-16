التطعيم بالرقم القومي.. عوض تاج الدين: توافر 72 مليون جرعة من لقاح كورونا

قال الدكتور عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للصحة والوقاية، إن الرئيس السيسي وجه اليوم بتوفير أماكن بديلة للمرضى المصابين بفيروس كرونا، وتلقي العلاج اللازم بأسرع وقت ممكن.

وأضاف عوض تاج الدين خلال برنامج «صالة التحرير»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، وتقدمه الإعلامية «عزة مصطفي»،: « نهدف إلى وصول اللقاح لـ 40% من السكان بنهاية العام الجاري»، لافتا ان الرئيس السيسي وجه بتوفير الأدوية والمستلزمات وأماكن إضافية في المستشفيات للمصابين بكورونا.

وأشار عوض تاج الدين، اننا نملك الكوادر البشرية المؤهلة للتعامل مع كافة حالات كورونا، لافتا ان تم منح نحو 34 مليون مواطن ومتوفر الان 72 مليون جرعة من لقاح كورونا.

وأكد عوض تاج الدين، أن التعليم أصبح بالرقم القومي فقط، دون الحاجة إلى التسجيل المسبق عبر الموقع الإلكتروني.