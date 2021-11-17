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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

اليوم.. محاكمة متهم بقتل مواطن بسبب خلافات مالية في مدينة نصر

صدى البلد

تنظر اليوم محكمة جنايات القاهرة، المتعقدة بالتجمع الخامس، محاكمة متهم بقتل آخر، بسبب خلافات مالية بمدينة نصر.

 

 وحملت القضية رقم 33259 لسنة 2020 جنايات مدينة نصر أول المقيدة برقم 1645 لسنة 2020 كلي القاهرة الجديدة.    

صدر القرار  برئاسة المستشار علاء الدين سليمان شوقي، وعضوية المستشارين عماد الدين عيسى، وحضور السيد أسامة حجازى وكيل النيابة، وأمانة سر محمد طه.

وكشف أمر الإحالة قيام المتهم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بقتل عمدا المجني عليه من غير سبق إصرار أو ترصد، بأنه وعلي إثر مشاجرة بينهما صعد مسرعا لمسكنه وأحضر سكين، وقام بالنزول له مرة أخري وحال رؤيته سدد له طعنة استقرت ببطنه فأحدثت به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية التي أودت بحياته، كما أحرز المتهم سلاح أبيض "سكين" دون مسوغ من الضرورة المهنية أوالحرفية . 

وتوصلت التحريات إلى نشوب مشاجرة فيما بين المجني عليه والمتهم بسبب خلافات مالية بينهما، قام عبي إثرها الأخير بالتعدي عليه بالصعود إلى مسكنه وأحضر سكين وتوجه للمجني عليه وسدد له طعنه في يسار البطن نقل علي إثرها إلى المستشفي وأودت تلك الإصابة بحياته.

محكمة جنايات القاهرة جنايات القاهرة التجمع الخامس مدينة نصر

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