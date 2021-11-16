انتصار للصحفيين والمهنة.. أحمد موسى يشكر مجلس النواب : ألغى مادة مفخخة

قدم الإعلامي أحمد موسى، الشكر الي مجلس النواب، مرددا: « اي حد شغال في مجال الصحافة والإعلام كان لازم يشكر مجلس النواب».



وأضاف أحمد موسى خلال برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، والذي يقدمه الإعلامي «أحمد موسى»،: « حبس الصحفيين في جرائم النشر تم الغاؤه منذ عام 2005»، لافتا الى ان الحكومة قدمت مشروع قانون كان به مادة مفخخة كانت من الممكن أن تحبس الصحفيين .

وقدم أحمد موسى، الشكر الى كافة أعضاء مجلس النواب لاعتراضهم على هذه المادة التي من الممكن ان نحبس الصحفيين بتهم نشر اخبار .

وأكد أحمد موسى، أن الطعن في الأعراض والتحريض على العنف مرفوض من كافة جموع الصحفيين .



وردد أحمد موسى: بشكر النواب على لـ انحيازهم للصحفيين وانتصارهم لمهنة الصحافة.