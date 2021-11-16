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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

انتصار للصحفيين والمهنة.. أحمد موسى يشكر مجلس النواب : ألغى مادة مفخخة

أحمد موسى
أحمد موسى

قدم الإعلامي أحمد موسى، الشكر الي مجلس النواب، مرددا: « اي حد شغال في مجال الصحافة والإعلام كان لازم يشكر مجلس النواب».


وأضاف أحمد موسى  خلال برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، والذي يقدمه الإعلامي «أحمد موسى»،: « حبس الصحفيين في جرائم النشر تم الغاؤه منذ عام 2005»، لافتا الى ان الحكومة قدمت مشروع قانون كان به مادة مفخخة كانت من الممكن أن تحبس الصحفيين .

وقدم أحمد موسى، الشكر الى كافة أعضاء مجلس النواب لاعتراضهم على هذه المادة التي من الممكن ان نحبس الصحفيين بتهم نشر اخبار .

 

وأكد أحمد موسى، أن الطعن في الأعراض والتحريض على العنف مرفوض من كافة جموع الصحفيين .


وردد أحمد موسى: بشكر النواب على لـ انحيازهم للصحفيين وانتصارهم لمهنة الصحافة.  

مجلس النواب الصحافة أحمد موسى حبس الصحفيين العنف

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انتصار للصحفيين والمهنة.. أحمد موسى يشكر مجلس النواب : ألغى مادة مفخخة

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