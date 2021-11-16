أحد أهالي أسوان: بيوتنا وقعت بسبب الطقس السيئ.. فيديو

سيل شديد..

أجرى الإعلامي يوسف الحسيني، لقاءات مع مجموعة من أهالي محافظة أسوان الذين تضررت منازلهم بسبب السيول وموجة الطقس السيء.

وقال سعد مواطن من أسوان في حواره مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج ”التاسعة“ المذاع على قناة ”الأولى الفضائية": "شهدنا حالة من التقلبات الجوية، وفجأة سقطت أمطار غزيرة وبدأت السيول ودخلت المياه المنازل".

وأضاف: "بيوتنا وقعت بسبب السيول واستمر هطول الأمطار والسيول لفترات طويلة وأصبحنا بلا مأوى حاليا".

من جانبه قال الإعلامي يوسف الحسيني، إنه متواجد في محافظة أسوان لمتابعة تطورات موجة الطقس السيئ.

وأضاف يوسف الحسيني: "إحنا جينا وأسوان لمساعدة أهالي أسوان لمواجهة موجة الطقس السيئ ومساعدة الأهالي لبناء المنازل التي تضررت من جديد".

وأكمل يوسف الحسيني: "نرغب في إعادة بناء المنازل المتضررة من السيول من جديد، عايزين المنازل تتفرش فرش عرايس من جديد لأن الأهالي خسروا كل حاجة بسبب موجة الطقس السيئ".