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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

إحباط محاولة تهريب كمية من الأقراص المخدرة بمطار القاهرة |صور

صورة من الضبطية
صورة من الضبطية

تمكن رجال الجمارك بالإدارة الرابعة  بمبنى الركاب رقم 1 بمطار القاهرة الدولي برئاسة عبد العظيم حمادة، من ضبط محاولة تهريب عدد من الأقراص المخدرة بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955وتعديلاتة وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

ففى المحاولة الأولى وأثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين علي رحلة طيران شركة العربية رقم ٥٤٣ القادمة من برجامو اشتبه سامح أبوزيد رئيس قسم اللجنة الجمركية في راكب مصري قادم من إيطاليا بدت عليه علامات الاضطراب والقلق. 

وتم تمرير حقائبه علي جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة أحمد سامي مأمور الجمرك فتلاحظ وجود كمية من الأدوية في إحدى حقائبه. 

وبالعرض على “عبد العظيم حمادة”، مدير الجمرك، قام بتكليف نهى مصطفى مأمور الجمرك تحت إشراف محمود سليمان مدير الحركة بتفتيش حقائبه فتبين وجود 98 شريطاً بإجمالي 792 قرصا من الأقراص المخدرة مخبأة بين طيات ملابسه داخل الحقائب .

قرر زكريا حسب الله ابراهيم مدير عام جمارك مطار القاهره رقم 1 اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 41 لسنة2021 ، بعد العرض علي إبراهيم عبد اللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك والمشرف على الإدارة المركزية لجمارك الركاب بمطار القاهرة .

صورة من الضبطية 
صورة من الضبطية 
صورة من الضبطية 
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