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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الأهلي يستهدف التعاقد مع مدافع الزمالك في هذا الموعد

الأهلي ضد الزمالك
الأهلي ضد الزمالك

أكد الإعلامي أحمد حسام ميدو أن النادي الأهلي يستهدف ضم عبد الله جمعة ظهير أيسر الزمالك في الموسم الجديد.

وقال ميدو عبر برنامج الريمونتادا بقناة المحور إن جمعة مطلوب في النادي الأهلي وهناك اهتمام كبير بالتعاقد معه في الموسم المقبل.

وأشار إلى أن الأهلي لن يدخل في مفاوضات مع محمد حمدي ظهير أيسر بيراميدز إلا في الفترة القانونية.

ويستعد الزمالك لمواجهة الإسماعيلي المقرر يوم الجمعة المقبل في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز.

وفاز الزمالك أول أمس على فريق مستقبل وطن بهدفين مقابل هدف في المباراة الودية التي أقيمت بينهما بملعب عبد اللطيف أبو رجيلة استعدادا لاستئناف مسابقة الدوري.

احمد حسام ميدو النادي الأهلي عبد الله جمعه الزمالك بيراميدز الدوري الممتاز

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