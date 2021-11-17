الأهلي يستهدف التعاقد مع مدافع الزمالك في هذا الموعد

أكد الإعلامي أحمد حسام ميدو أن النادي الأهلي يستهدف ضم عبد الله جمعة ظهير أيسر الزمالك في الموسم الجديد.

وقال ميدو عبر برنامج الريمونتادا بقناة المحور إن جمعة مطلوب في النادي الأهلي وهناك اهتمام كبير بالتعاقد معه في الموسم المقبل.

وأشار إلى أن الأهلي لن يدخل في مفاوضات مع محمد حمدي ظهير أيسر بيراميدز إلا في الفترة القانونية.

ويستعد الزمالك لمواجهة الإسماعيلي المقرر يوم الجمعة المقبل في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز.

وفاز الزمالك أول أمس على فريق مستقبل وطن بهدفين مقابل هدف في المباراة الودية التي أقيمت بينهما بملعب عبد اللطيف أبو رجيلة استعدادا لاستئناف مسابقة الدوري.