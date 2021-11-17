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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

بعد إقرار قانون مواجهة الأوبئة والجوائح..برلمانية تقترح تجهيز مستشفيات التكامل لمواجهة كورونا

فيروس كورونا
فيروس كورونا

أكدت النائبة مرفت عازر، عضو مجلس النواب، أن موافقة مجلس النواب على مشروع قانون مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية المقدم من الحكومة، جاء في التوقيت المناسب، وذلك نظراً لما نراه حولنا في دول العالم من خسائر في الأرواح و الاقتصاد جراء فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19".

ووجهت "عازر" في بيان لها، اليوم، الشكر والتقدير للحكومة والقيادة السياسية، والقائد العظيم الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي دائما ما يشمل الشعب برعايته والنظرة المستقبلية لجمهوريتنا الجديدة.

وأكدت عضو مجلس النواب، موافقتها على القانون لما فيه من إجراءات وقائية لمواجهة انتشار الأوبئة والأمراض المعدية والذي يتوافق مع الدستور بالتزام الدولة تجاه مواطنيها للحفاظ، على الصحة العامة، وكذلك إجراءات التيسييرات للمواطنين الذين تضرروا اقتصاديا من هذه الجائحة.

وأشارت "عازر" إلى أن هذا القانون سيكون له مردود إيجابي على السياحة وعلى التنمية الاقتصادية، مقترحه تجهيز َمستشفيات التكامل على مستوى الجمهورية مصر العربية لتكون مستشفيات ميدانية لخدمة المواطنين لاستغلالها الاستغلال الأمثل لمواجهة جائحة كورونا.

وأوضحت النائبة أن القانون تتطرق إلى نقاط هامة تخص المواطن، مثل تحديد أسعار العلاج في المستشفيات الخاصة،  وتنظيم تصدير واستيراد بعض السلع لعمل التوازن لتوفيرها في السوق المحلي.

مشروع قانون مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية الحكومة فيروس كورونا المستجد كوفيد- 19 الرئيس عبد الفتاح السيسي

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