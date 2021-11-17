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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أحمد عز يشهد على عقد قران ابن خالته.. فيديو

أحمد عز في زفاف ابن
أحمد عز في زفاف ابن خالته

نشر حساب باسم عائلة أحمد عز على تطبيق انستجرام فيديوهات للفنان الشهير وهو يحتفل بزفاف ابن خالته في تجمع عائلي كبير. 

وظهر أحمد عز في فيديوهات حفل عقد قران ابن خالته وهو يشهد على عقد الزواج، ويشارك أسرته فرحتهم. 

 

وعلم صدى البلد أن النجم أحمد عز سيقوم ببطولة فيلم قصير للمرة الأولى في حياته الفنية ، حيث سيحمل الفيلم اسم "أخويا".

 

الفيلم تدور أحداثه عن علاقات الحب ، مثل حب الأخ لاخيه وحب الابن للاب وغيرها ، وهو من إخراج ساندرا نشأت وسيشارك فيه أيضا الفنان صلاح عبد الله  واخرين ".

 ويستغرق الفيلم خمسة أيام تصوير فقط ، حيث سيصورهما أحمد عز في الفترة الحالية خاصة وأنه أوشك على الانتهاء من فيلمه كيرة والجن ".

فيلم العارف:

 تقرر طرح فيلم العارف علي منصة شاهد vip ، يوم 18 من الشهر الجارى ، رغم عرضه في دور العرض السينمائية حتى الآن .

وكانت قد حصلت منصة شاهد علي حق عرض فيلم العارف الذي يقوم ببطولته الفنان أحمد عز ، وذلك بعد شهور قليلة من عرضه في دور العرض السينمائية. 

الفيلم مازال يتم عرضه حتى الآن في عدد من السينمات ولم يتم رفعه، ومن المقرر أن يتم تحديد موعد لاذاعته عبر إحدى المنصات الإلكترونية مع نهاية شهر نوفمبر الحالي .

فيلم "العارف" بطولة أحمد عز، أحمد فهمى، مصطفى خاطر، محمود حميدة، كارمن بصيبص، أحمد خالد صالح، حازم إيهاب وعدد من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف أبرزهم محمد ممدوح، وهو تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء الديب وإنتاج شركة "سينرجى فيلمز".

"العارف" من الأفلام الضخمة إنتاجياً فى السينما المصرية وهو أول فيلم مصرى يتم تصويره بين 4 دول هى (مصر وإيطاليا وبلغاريا وماليزيا)، وتدور أحداثه حول فكرة حرب العقول والهاكرز، من خلال قصة يونس الذي يعيش مع زوجته وطفلته الرضيعة في إحدى شقق وسط البلد، ويلجأ إلى سرقة أحد البنوك عن طريق الإنترنت، ويدخل في صراع مع إحدى العصابات الخطيرة.

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