خيرة الحمراوي لاعبة باريس سان جيرمان تكشف كواليس الاعتداء عليها

كشفت خيرة الحمراوي، لاعبة نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، عن كواليس الاعتداء عليها مطلع هذا الشهر.

وتعرضت الحمراوي للاعتداء عندما كانت في السيارة مع زميلتها أميناتا ديالو، ليتم القبض على الأخيرة وتوجيه الاتهام لها بأنها تقف وراء الاعتداء رغبة منها في الحصول على مكان الحمراوي في التشكيل الأساسي للفريق.

وتم الإفراج عن ديالو بعد ذلك لعدم كفاية الأدلة، مع سحب الاتهام الذي وُجه لها.

وحسب صحيفة “ ليكيب” الفرنسية، قالت الحمراوي أثناء التحقيقات أن الاعتداء تم عليها يوم 4 نوفمبر من رجال مقنعين باستخدام قضيب حديدي.

وأضافت الحمراوي أن أحد الرجال المقنعين قال لها:"ماذا يحدث؟ هل ننام مع رجال متزوجين؟"

وتعرضت الحمراوي للإصابة بكدمة شديدة في مؤخرة الفخذ الأيمن وجرح في الركبة، حيث نشرت صحيفة " ليكيب صورة لتلك الإصابة.

وتم استدعاء إيريك أبيدال مدافع فريق برشلونة الإسباني ومنتخب فرنسا السابق للاستماع لأقواله، حيث قامت الحمراوي بالاتصال به عقب الاعتداء عليها، مع وجود احتمالية لأن علاقة غير شرعية بين الثنائي عندما كانت تتواجد خيرة كلاعبة في برشلونة، وأبيدال كمدير رياضي للنادي، كانت سببًا في ذلك الاعتداء، وأن من دبر ذلك الاعتداء هو زوجة اللاعب الفرنسي السابق.