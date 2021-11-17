لا يمكن إنكارها.. إبراهيم عيسى: مصر حققت نجاحات كبيرة في مشروعات البنية التحتية

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن الدولة المصرية حققت نجاحات كبيرة في مشروعات البنية التحتية لا يمكن إنكارها، موضحا أن الدولة خلال السنوات الماضية كانت تسعى بشدة للبنية الأساسية ومتابعة من الرئيس عبد الفتاح السيسى لكل مشروع أو خطة يعجل من توقيت تنفيذها، موضحا أن ما حدث فى البنية الأساسية نجاحات حقيقية كاملة مكملة.

وأضاف الإعلامي إبراهيم عيسى، خلال تعليق ببرنامج "حديث القاهرة" على قناة القاهرة والناس، أن بعض المشروعات الهامة التي نجحت فيها الدولة المصرية خلال السنوات الماضية، وهي القضاء على فيروس سي وتبطين الترع وإعادة تدوير وتحلية مياه ومشروعات كبيرة ووحدات الإسكان وتطهير بحيرة المنزلة والقضاء على العشوائيات.

إنهاء المتحف المصري الكبير لا يقل أهمية من افتتاح قناة السويس

أشار إبراهيم عيسى، إلى أن أهمية افتتاح المتحف المصري الكبير، قائلا: "أتمنى لو يحالفني الحظ وأكون حاضرا خلال افتتاح المتحف، وهذا عمل إنساني وحضاري ولا يقل أهمية من افتتاح قناة السويس خلال حفرها في عهد الخديو إسماعيل، فضلا على متحف الحضارة ومشروعات أخرى لها علاقة بالبنية الأساسية".