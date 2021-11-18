بحديث نبوي.. خالد الجندي: محدش يقدر ينكر عفريت أبو هريرة | فيديو

ساق الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، دليلاً على وجود السرقات وذلك من خلال الحديث النبوي المشهور بـ "عفريت أبو هريرة"، مستطرداً إلا أنه ليس بجازم على حدوث ذلك من قبل الجن فقد يكون اللفظة ملتبسة عند البعض.

عفريت أبو هريرة

وقال الجندي خلال برنامج لعلهم يفقهون على شاشة dmc:" حديث أبو هريرة المشهور بـ "عفريت أبو هريرة".. أبو هريرة كان حارسا على أموال المسلمين الزكاوية في المسجد النبوي، وهو جالس بالليل، وجد رجلاً يسرق التمر، فأمسك به فتعذر بفقره فتركه ثم عاد مرة ثانية وثالثة، فأمسكه وأراد أن يسلمه للنبي - صلى الله عليه وسلم - فطلب منه أن يتركه ، فذهب أبو هريرة إلى النبي فقال له: أتدري من تُحدث منذ ثلاثاً، ذاك شيطان".

وشدد عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية على أن الحديث لا يستطيع أن ينكره أحد، لكنه ليس فيه ضمانة بأن من يسرق هو الجن، ممكن يكون مجرد حرامي والناس فهموه على أنه جن فلم ترد اللفظة.

ظاهرة نزح المقابر

ولفت الجندي إلى ضريبة ما يتكلفه الشعب المصري في الإنفاق على أعمال السحر والتي تبلغ نحو 11 مليار جنيه.

وقال الجندي:" 11 مليار جنيه من أكباد الشعب المصري دخلوا كروش شوية نصابين بياكلوا من وراها عيش وزلابية عشان ياخدوا أعمال كما يدعوا ويدفنوها في المقابر، واحنا بنتفرج على شباب زي الورد بيقوم بتنضيفها من شوية ورق وكلام مش مفهوم".

وتابع الجندي إن مسألة نزح أو تنظيف المقابر أو نبشها مرفوضه، وليس هناك من تلك الأعمال التي قام الشباب بتطهيرها ما يدل على أن المريض شفي، قائلاً: "العيان فضل عيان والساقط فضل ساقط والتجار الفاشل فضل فاشل، وبيقينا في ديل الأمم، وبقت الأمية زيادة عن 70 %"، مشددأً على أن نبش القبور مسألة لا نوافق عليها.

هل الجن يسرق الأموال من المنزل؟

تعجب الجندي، من الفتوى التي صدرت عن أحد الدعاة، قائلاً: «أنت شيخ مُعاصر ومن المُؤسف أن تقول هذا الكلام، وأن الجن سرق أموالك من المنزل، يا مولانا شوف اللي بيسرقك جوا بيتك».

وقال «الجندي» خلال تقديمه برنامج «لعلهم يفقهون»، إن اتهام الجن بالسرقة مُصيبة وكارثة وليلة سوداء، لأن كلام من أفتى بذلك خاطئ، لأنه يتعارض مع قدرة الله تعالى لحفظ الإنس من الجن، حاشا لله تعالى، مُتسائلاً: «طيب ليه إحنا مش بنسرق الجن، الشيخ محمد الغزالي -رحمه الله- عندما قال له شخص أنه مركوب من الجن، فقال له الشيخ محمد الغزالي أراك طويلاً عريضًا لماذا لم تركبه أنت.. مضيفاً: هل إحنا مكتوب علينا نكون ملطشة!».