الخزانة ألأمريكية تفرض عقوبات على ضابط مقرب من زعيم الحوثيين

أعلنت الخزانة الأمريكية، اليوم الخميس، فرض عقوبات على ضابطا عسكريا كبيرا في ميليشيا الحوثي، وذلك بتهمة مصادرة ممتلكات يمنية بطرق غير قانونية.

وقالت الخزانة الأمريكية على موقعها الإلكتروني إنها فرضت عقوبات على الضابط الكبير في ميليشيا الحوثي صالح مسفر الشاعر، القائد في الدعم اللوجيستي العسكري للحوثيين، والذي يعد حارس قضائي للأصول التي تمت مصادرتها من معارضي ميليشيا الحوثي.

وأشرف الشاعر على مصادرة الحوثيين لممتلكات في اليمن تقدر قيمتها بأكثر من 100 مليون دولار، باستخدام مجموعة متنوعة من التكتيكات غير القانونية، بما في ذلك الابتزاز.

وتعد حملة الابتزاز هذه، التي تم استخدامها لتمويل الجهود العسكرية للحوثيين، مثالاً آخر على أعمال الحوثيين التي تغذي عدم الاستقرار وتزيد من المعاناة غير العادية للشعب اليمني. مثل هجوم الحوثيين المستمر على محافظة مأرب، حيث فر ملايين اليمنيين الذين نزحوا بسبب سنوات الحرب بحثا عن ملاذ، تساهم هذه الإجراءات في تفاقم الوضع الإنساني في اليمن.

وقال مدير مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في وزارة الخزانة الأمريكية أندريا م. جاكي: "صالح مسفر الشاعر هو الضابط العسكري الرئيسي للحوثيين المسؤول عن سرقة أصول من المواطنين اليمنيين وتوجيه حملة مصادرة تزيد من أمد الصراع الدائر في اليمن من خلال عرقلة حلها، حيث لا تزال الولايات المتحدة ملتزمة بفضح أولئك الذين يسعون إلى تفاقم الأزمة في اليمن من خلال حرمانهم من الوصول إلى النظام المالي العالمي".

ويعمل اللواء صالح مسفر الشاعر، وهو حليف مقرب لزعيم ميليشيا الحوثي عبد الملك الحوثي، كقائد لمنظمة الدعم اللوجستي العسكري التي يسيطر عليها الحوثيون، حيث ساعد الحوثيين في الحصول على أسلحة مهربة، وكذلك الضابط المسؤول عن تنظيم إدارة جميع الأصول والأموال التي صادرها الحوثيون.

وصادر الشاعر أصولاً من مواطنين يمنيين بابتزاز واحتجاز من لا يمتثلون لها. وأجبر الشاعر البنوك والشركات وشركات الصرافة بشكل غير قانوني على القيام بإجراءات مثل عمليات السحب وتحديد أصول العملاء. أولئك الذين تحدوا الشاعر تم احتجازهم واحتجازهم إلى أجل غير مسمى من قبل مكتب الأمن القومي الذي يسيطر عليه الحوثيون ووصموا زوراً بأنهم جواسيس.