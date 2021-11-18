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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

رفض رشوة.. وزير قطاع الأعمال يكرم عاملا بشركة "النصر للمقاولات"

صدى البلد

كرم  هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام،  مسعد عبد المقصود علي فتح الله - فني كهرباء بشركة النصر العامة للمقاولات (حسن علام) التابعة للوزارة، لرفضه الحصول على رشوة من إحدى الشركات المتعاملة مع الشركة التي يعمل بها وقام بإبلاغ الجهات الرقابية وتم القبض على الراشي.

 

وأعرب الوزير عن اعتزازه وتقديره لما قام به هذا العامل من موقف مشرف يعكس النزاهة والإخلاص في أداء العمل مما يجعله نموذجا يحتذى به في الأمانة والشرف.

 

كما وجه الوزير باستبعاد الشركة التي عرضت الرشوة من التعامل مع أي من الشركات التابعة للوزارة.

 

تم التكريم في حضور المستشار عبد الرحمن شتلة المستشار القانوني لوزير قطاع الأعمال العام، والدكتور مهندس سامح السيد إبراهيم العضو المنتدب لشركة النصر العامة للمقاولات (حسن علام).

قطاع الاعمال وزير قطاع الاعمال هشام توفيق فني كهرباء النصر للمقاولات

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