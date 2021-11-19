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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حازم إمام يعلن ترشحه لانتخابات الزمالك ويوجه رسالة لـ غالي

صدى البلد

أعلن حازم إمام نجم الزمالك والمنتخب السابق عن قرب ترشحه في انتخابات النادي خلال الفترة المقبلة. 

 

وأضاف حازم إمام في تصريحات لقناة “ أون تايم سبورت ” أنه في الوقت الحالي يرغب في اكتساب المزيد من الخبرات في المجال الإداري مشددا أن فترة عمله في اتحاد الكرة اضافت الكثير له. 

 

وتابع أنه بالطبع ارتكب العديد من الأخطاء خلال عمله الإداري ويرغب في التعلم منها وعدم تكرارها لذلك ينتظر بعض الوقت لاكتساب المزيد من الخبرات. 

 

وأكمل أنه سيترشح في الانتخابات بكل تأكيد مشددا أن لم يحدد سواء في الانتخابات القادمة أم التالية. 

 

وعن حسام غالي نجم الاهلي والمرشح لعضوية مجلس إدارة النادي فأكد أنه اداري رائع ونجم كبير وتعشه الجماهير مشددا أنه ترشحه في قائمة الخطيب أمر رائع .

 

وأضاف أن غالي طوال تاريخه عاشق للأهلي ولا تعنيه سوى مصلحة النادي. 

الخطيب اتحاد الكرة الأهلى الزمالك حسام غالي حازم امام

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