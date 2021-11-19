طب المنيا تعقد ورشة عمل للتعامل مع حالات علاج آلام العمود الفقري

عقد قسم التخدير والعناية المركزية بكلية الطب بجامعة المنيا، يوما علمي استهدف تدريب شباب الأطباء والخريجين على التعامل مع حالات علاج الألم التداخلي وعلاج ألم الظهر والعمود الفقري والاعصاب والأورام، وذلك برعاية من الدكتور مصطفى عبد النبي رئيس الجامعة، والدكتور حسام شوقي عميد كلية الطب، والدكتور أيمن حسانين المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية.

قالت الدكتور أماني خيري رئيس القسم ورئيس ورشة العمل أن اليوم العلمي تضمن عدد من المحاضرات العلمية عن علاج الألم المزمن والأورام حاضر فيه نخبة من الأطباء من جامعات القاهرة والأزهر وأسيوط والمنيا، وعقبها تم التدريب العملي في غرف العمليات على عمليات علاج الألم التداخلي واستخدام الأجهزة الحديثة مثل التردد الحراري.

أقيم اليوم العلمي بمستشفى الكبد الجامعي، بحضور الدكتور تهامي عبد الله مدير المستشفى وعدد من الأطباء من داخل المحافظة وخارجها.