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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

في عيد ميلاده.. جدل حول صحة بايدن وقدرته على أداء مهامه

في عيد ميلاده.. جدل
في عيد ميلاده.. جدل حول صحة بايدن وقدرته على أداء مهامه

تعرض الرئيس الأمريكي جو بايدن لوعكة صحية عشية عيد ميلاده الـ79، حيث خضع لعملية جراحية قصيرة لتنظير الأمعاء، تطلبت إخضاعه للتخدير الكامل، ما أثار تساؤلات حول صحة بايدن وقدرته على أداء مهامه في البيت الأبيض.

وخلال العملية التي استمرت نحو 85 دقيقة، أعلن بايدن نقل مهامه إلى نائبته كامالا هاريس، لتصبح أول امرأة في تاريخ الولايات المتحدة تتولى سلطات الرئيس.

وخرج الرئيس الأمريكي من مستشفى والتر ريد العسكري، الجمعة، عقب خضوعه لفحص طبي مؤكدا أن نتيجته "جيدة جدا"، لكن ماذا جاء في تقرير طبيب البيت الأبيض حول صحة بايدن؟

طبيب بايدن يكشف حالته الصحية

في تقرير مفصل، أعلن طبيب البيت الأبيض كيفن أوكونر أن الرئيس جو بايدن يتمتع بصحة جيدة و"يتمتع بالقدرة" على أداء مهامه رئيسا للولايات المتحدة.

وكتب الطبيب أوكونر في تقريره أن بايدن يتناول 3 عقاقير بناء على وصفة طبية وعقارين آخرين من دون وصفة.

وأشار طبيب البيت الأبيض إلى أن الرئيس "لا يزال بصحة جيدة"، ويمكنه ممارسة مهامه الرئاسية بنجاح، وفقا لصحيفة "ذا هيل" الأمريكية.

ووصف التقرير بايدن بأنه الرئيس الأمريكي الأكبر سنا في تاريخ الولايات المتحدة، لكنه أشار إلى أن مشية بايدن باتت "أكثر صلابة بشكل ملحوظ وأقل مرونة" مما كانت عليه في العام الماضي، وذلك بعدما تعرض لكسر في قدمه منذ عام تقريبا.

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وأرجع طبيب البيت الأبيض هذه الحالة إلى اعتلال العصب المحيطي الحسي الخفيف في القدمين والتهاب المفصل الشوكي الكبير، ما يعني فقدانه بعض الإحساس في القدمين.

وأوضح أن بايدن يعاني من سعال ويحتاج لمزيد من تنظيف الحلق، وذلك بسبب الارتجاع المعدي المريئي.

وبايدن هو أكبر رئيس في تاريخ الولايات المتحدة، وأثير الجدل حول صحته بعدما تعرض لكسر في قدمه أثناء اللعب مع كلبه في نوفمبر 2020، كما تجدد الجدل مرة أخرى بعد دخوله المستشفى يوم الجمعة لإجراء فحص للقولون بالمنظار.

وأعلن البيت الأبيض، أمس الجمعة، أن بايدن استأنف مهماته الرئاسية، بعدما سلمها لفترة قصيرة لنائبته كامالا هاريس، بسبب خضوعه لجراحة تتطلب تخديرا.

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