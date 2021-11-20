متحدث الرى لصدى البلد: تم رفع حالة الاستنفار فى الوزارة استعدادا للأمطار

قال المهندس محمد غانم، المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والرى، إن الوزارة قد اتخذت كافة الإجراءات والاحتياطات اللازمة للتعامل مع هذه الأمطار الغزيرة.



وأضاف "غانم" ل"صدى البلد" أنه تم رفع حالة الاستنفار في كافة أجهزة الوزارة المعنية ، وتخفيض مناسيب المياه بالترع والمصارف ، والتأكد من جاهزية قطاعات الجسور لمجابهة أي طارئ ، وجاهزية كافة المحطات وخطوط التغذية الكهربائية المغذية لها ، ووحدات الطوارئ النقالي عند المواقع الساخنة ، مع استمرار المرور الدورى والمتابعة المستمرة لمنشآت الحماية من أخطار السيول والتأكد من جاهزيتها لإستقبال الأمطار.

وأشار أن اللجنة الدائمة لتنظيم إيراد نهر النيل تنعقد بشكل دائم برئاسة الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والرى ، لمتابعة موقف السيول والأمطار الغزيرة ، وموقف إيراد نهر النيل ، وآليات إدارة وتوزيع المياه بما يحقق الإدارة المثلى للموارد المائية.

ونوه "متحدث الرى" إلى أن وزارة الموارد المائية والرى تبذل مجهودات متواصلة فى إطار رؤية شاملة تستهدف توفير الإحتياجات المائية اللازمة لكافة القطاعات المستخدمة للمياه كماً ونوعاً ، بما ينعكس ايجابياً على تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتوفير الخدمات للمنتفعين بأعلى درجة من العدالة والفاعلية.

ولفت إلى أن أجهزة الوزارة تقوم بالمتابعة اللحظية لمعدلات سقوط الأمطار بمنابع النيل ، والحالة الهيدرولوجية للنهر ، وتحديد كميات المياه الواصلة لبحيرة السد العالي.